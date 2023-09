Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 21 έως και 27/9/2023

Διανομή: The Film Group.

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27/9/2023, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα θα προβάλλονται 3 νέες ταινίες, «Οι Αναλώσιμοι 4», που γυρίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, η τρυφερή νεανική ταινία «After Everything», και η παιδική ταινία «Μάβκα: To ξωτικό του Δάσους» ενώ από την Τετάρτη 27/9 ξεκινά να παίζεται η νέα ταινία του Γούντι Άλεν «Γυρίσματα της τύχης» και το θρίλερ «Saw X».

Αίθουσα 8 στις 18.40 & στις 20.50 καθημερινά και στις 22.50 καθημερινά εκτός Τετάρτης

"After Everything - After 5 Όλα μετά, το τελευταίο κεφάλαιο"

Πρόκειται για την καινούρια ταινία του νεανικού σινέ-franchise που αφορά στην ταραχώδη ιστορία αγάπης του Hardin και της Tessa.

Η πέμπτη και ενδεχομένως τελευταία ταινία του franchise «AFTER» που αγκαλιάστηκε από το κοινό, παρουσιάζει τη συναισθηματική κορύφωση του διαχρονικού ρομάντζου, του Χάρντιν και της Τέσα.

Το σενάριο είναι βασισμένο στους χαρακτήρες της σειράς μυθιστορημάτων «Μετά» της Άννα Τοντ.

Σκηνοθεσία: Castille Landon

Σενάριο: Castille Landon & Anna Todd

Παίζουν οι ηθοποιοί: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Louise Lombard, Mimi Keene, Stephen Moyer, Benjamin Mascolo, Jessica Webber.

Διάρκεια: 93 λεπτά

Διανομή: Σπέντζος.