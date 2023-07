Τι προβάλλουν τα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 13 έως και 19 Ιουλίου 2023

Αίθουσα 6 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο)

“Ρίκι Ο Πελαργός & Το Μυστήριο Του Χαμένου Θησαυρού - Richard The Stork & The Mystery Of The Lost Jewel”

Παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανικής παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία: Benjamin Quabeck, Mette Tange.

Σενάριο: Reza Memari, Philip LaZebnik, Mette Tange, Benjamin Quabeck

Παραγωγή: Kristine Knudsen, Lan Rommel

Μουσική: Eric Neveux

Μοντάζ: Martin Wichmann Andersen, Benjamin Quabeck

Σκηνικά: Freek Quarti.

Στην μεταγλωττισμένη κόπια της ταινίας στα ελληνικά, δανείζουν τις φωνές τους οι: Γιάννης Καραούλης (Ρίκι), Άρης Κυπριανού (Κίκι/Μπασάκ/Μπούμπο/Κλαψιάρης Γουόλτερ/Χακίμ/περιστέρι/χαζοπούλι/καρακάξα), Αθηνά Σάββα (Ορόρα/Ζόρα/Μάισα/περιστέρι/μουσικό πουλί), Μάριαν Κυπριανού (Σάμια/Τάνια/χαζοπούλι), Μιχάλης Καζάκας (Ζαμάνο/Φαρίντ/Τζέικομπ/περιστέρι/καρακάξα), Πέτρος Κονόμου (Μαξ/Σαΐντ/περιστέρι/καρακάξα), Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου (Όλγα/Μπίμπα/Εμενέι), Ανδρέας Τσέλεπος (Κλαούντιους/περιστέρι/τρελή καρακάξα/πελαργός).

Aπολαμβάνοντας το χειμώνα σε μια Μεγάλη λίμνη στη Βόρεια Αφρική, ο Ρίκι, το σπουργίτι που μεγάλωσε με πελαργούς, μαθαίνει ότι αυτή τη φορά δεν θα του ανατεθεί μια τόσο τιμητική και υπεύθυνη αποστολή, ώστε να ηγηθεί της πτήσης ενός κοπαδιού πελαργών προς το βορρά. Μη θέλοντας να το ανεχτεί αυτό, ξεκινάει ένα ανεξάρτητο ταξίδι γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες. Στην πορεία, ο Ρίκι θα συναντήσει ένα κοπάδι από σπουργίτια σε μπελάδες, αιχμαλωτισμένα από τα κακά πουλιά marabou με επικεφαλής το άπληστο παγώνι Ζαμάνο. Για να αποκτήσουν ελευθερία, τα πουλιά θα πρέπει να γίνουν μια ομάδα, να δείξουν θάρρος, ευρηματικότητα και εφευρετικότητα για να λύσουν το μυστήριο και να βρουν τον θησαυρό.