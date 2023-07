Πάτρα: Είδαμε τη νέα περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς και την καταχαρήκαμε - Προβάλλεται σε Βέσο Μάρε και θερινό σινέ Κάστρο

Το ότι ως ήρωας ο Ιντιάνα Τζόουνς αποτελεί πλέον έναν μύθο για τους σινεφίλ δεν χωρά αμφιβολία και όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, ο Ιντιάνα Τζόουνς ή Ίντυ, χαϊδευτικά, & πάντα με την μορφή του αγέρωχου Χάρισον Φορντ θα είναι εδώ να μας συντροφεύει και να μας εκπλήσσει και ψυχαγωγεί. Και αυτό κάνει η ολοκαίνουρια και πανάκριβη, χορταστική περιπέτεια «Indiana Jones and the Dial of Destiny» σε σκηνοθεσία του ικανότατου Τζέιμς Μάνγκολντ και με παραγωγούς ποιους άλλους από τον σκηνοθέτη με το άγγιγμα του Μίδα, Στίβεν Σπίλμπεργκ που είχε υπογράψει τις 4 προηγούμενες ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς και τον Τζορτζ Λούκας που είχε και την όλη ιδέα του περίφημου αυτού ήρωα, αρχαιολόγου με το χαρακτηριστικό καπέλο και το μαστίγιο που δεν φοβάται τίποτα και καταφέρνει να ξεφεύγει και από τις πιο δύσκολές καταστάσεις.

Όπως στη νέα ταινία που τον βλέπουμε σε μία σκηνή κατάδυσης στο Αιγαίο πέλαγος για την ανεύρεση του άλλου μισού του περίφημου μηχανισμού των Αντικηθύρων του μέγα Αρχιμήδη, όπου ο Ιντιάνα έρχεται αντιμέτωπος με κοπάδι από χέλια (τα φίδια της της θάλασσας που ευτυχώς απλώς σε τσιμπούν).

Η τεχνολογία βάζει το χεράκι της σε μεγάλο βαθμό στη νέα ταινία και ειδικά σε όλη την πρώτη μεγάλη σκηνή που εκτυλίσσεται σ’ ένα τρένο γεμάτο από έργα τέχνης και αντίκες που έχουν αρπάξει οι Ναζί, οι θεατές παρακολουθούν έκπληκτοι (θετικά) να παίζει ο 81χρονος σήμερα Χάρισον Φορντ με την αψεγάδιαστη μορφή του σαραντάρη Φορντ της δεκαετίας του ’80. Ευχάριστο σοκ είναι αλήθεια ενώ μετά προσγειωνόμαστε στη σημερινή μορφή και σιλουέτα, φανερά πιο κουρασμένη αλλά όχι ολότελα διαφορετική και με έναν Ιντιάνα Τζόουνς – Χάρισον Φορντ πολύ πιο σοφό, ώριμο, γοητευτικό και έναν ήρωα υπόδειγμα και για το νεότερο ηλικιακά κοινό. Ειπώθηκε αδίκως πως η νέα ταινία του Ιντιάνα δεν μπόρεσε τουλάχιστον στην 1η εβδομάδα προβολής της να πιάσει τον παλμό του νέου σε ηλικία κοινού. Στην προβολή που πήγαμε, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε (το φιλμ προβάλλεται και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο) είδαμε πολλά νέα παιδιά και νομίζουμε πως το χάρηκαν το φιλμ καθώς εξάλλου πρόκειται για μία άρτια γυρισμένη ταινία (εξαιρετική η αναπαράσταση της παρέλασης στην καρδιά της Ν. Υόρκης το καλοκαίρι του 1969 για την επιτυχία των Αμερικανών αστροναυτών που πάτησαν πρώτοι στο φεγγάρι) με τον Ιντιάνα Τζόουνς να προσπαθεί καβάλα σ’ ένα άλογο αστυνομικού να ξεφύγει από τους κακούς που τον καταδιώκουν.