Έφτασε η μεγάλη στιγμή: Η νέα ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς - Χάρισον Φορντ από 29/6 στις αίθουσες - Στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε

Τον Ιντιάνα Τζόουνς υποδύθηκε και το 1984 στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» επίσης σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ (εισπράξεις 333 εκατ. δολαρίων), το 1989 στο «Indiana Jones and the Last Crusade» όπου μάλιστα η ωραία έκπληξη ήταν η παρουσία του Σον Κόνερι στο ρόλο του πατέρα του Ιντιάνα Τζόουνς (η σκηνοθεσία ήταν πάλι του Σπίλμπεργκ και οι εισπράξεις έφτασαν τα 474 εκατ. δολάρια) και το 2008 στο φιλμ «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» (εισπράξεις 790, 7 εκατ. δολάρια) όπου είχαν παίξει και οι Cate Blanchett, Karen Allen και Shia LaBeouf.

Ο Χάρισον Φορντ που παραμένει δυναμικά στις επάλξεις σίγουρα με το νέο φιλμ του Ιντιάνα έχει την ευκαιρία να τον γνωρίσει καλύτερα και ένα πολύ νεότερο ηλικιακά κοινό.

Σε λεγόμενα του ο αγαπητός σταρ που στην διάρκεια της καριέρας του θεωρήθηκε και από τους ωραίους του Χόλιγουντ (ήταν εξαιρετικός στην ταινία «Μάρτυρας Εγκλήματος» το 1985 όπου προτάθηκε και για βραβείο Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας) ανέφερε πως δεν θεώρησε απαραίτητα την καινούρια ταινία ως οριστικό τέλος για τον ήρωα του, τον Ιντιάνα Τζόουνς, εκφράζοντας την επιθυμία να κάνει μια ακόμη ταινία που θα μπορούσε να επεκτείνει τον χαρακτήρα και να ολοκληρώσει το ταξίδι του.

Επέστρεψε λοιπόν ο Indiana Jones με την όψη και πάλι του Harrison Ford έστω αρκετά πιο ώριμου αλλά βλέποντας τον και μόνο στο διαφημιστικό τρέιλερ, δεν έχεις παρά να θαυμάσεις αυτόν τον μοναδικό ηθοποιό και την στιβαρή, χαρισματική παρουσία του. Και φυσικά ο Ιντιάνα Τζόουνς επέστρεψε έχοντας μαζί του και τα χαρακτηριστικά αξεσουάρ του, το καπέλο και το μαστίγιό του.

Το cast των ηθοποιών της ταινίας περιλαμβάνει και την Phoebe Waller-Bridge, τον Antonio Banderas, τον Toby Jones, τους Boyd Holbrook, Ethann Isidore και τον Δανό Mads Mikkelsen που έχει & το ρόλο του κακού, του πρώην ναζί Jürgen Voller.

Η διάρκεια της ταινίας είναι περίπου δυόμιση ώρες.

Και όσο για το κόστος όπως είδαμε στην Wikipedia, φτάνει τα 295 εκατ. δολάρια.

Τέλος όπως είχε γράψει στο αφιέρωμα του στον Χάρισον Φορντ το ΒΗΜΑgazino πέρυσι ενώ ετοιμαζόταν η ταινία, ο Φορντ είναι ένας σταρ για όλες τις εποχές, ένας αεικίνητος ηθοποιός που παραμένει εδώ και δεκαετίες ένας από πιο δημοφιλείς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ