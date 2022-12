Ιντιάνα Τζόουνς: Εξαφανίστηκαν οι ρυτίδες του Χάρισον Φορντ στο τρέιλερ της πέντης ταινίας

Στη δημοσιότητα έδωσε η Disney το τρέιλερ και τον τίτλο της πέμπτης ταινίας της σειράς Ιντιάνα Τζόουνς η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.

Το πιο εντυπωσιακό στο Indiana Jones and the Dial of Destiny, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι ότι ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει αλλά χωρίς... ρυτίδες.