Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για τον "Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου"

Ότι και να πούμε είναι η πλέον αναμενομένη ταινία του φετινού καλοκαιριού και τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα της στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών όπου απονεμήθηκε και τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον 80χρονο Χάρισον Φορντ, έχουν μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και την αναμονή των σινεφίλ.

Ο λόγος φυσικά για τη νέα (5η) στη σειρά ταινία με ήρωα τον θρυλικό Ιντιάνα Τζόουνς, με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny – O Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» που θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες ταυτόχρονα με την έξοδο της στον υπόλοιπο κόσμο, στις 29/6/2023.

Στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε όπως μας γνωστοποίησε σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησαν ήδη οι προπωλήσεις των εισιτηρίων.

https://www.options-cinemas.gr/presales-o-indiana-jones-kai-o-diskos-tou-pepromenou

Ο σούπερ σταρ Harrison Ford επέστρεψε λοιπόν στο ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο. Συμπρωταγωνιστές του Ford είναι οι Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Πόνος και Δόξα”), John Rhys-Davies (“Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού”), Toby Jones (“Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε”), Boyd Holbrook (“Λόγκαν”), Ethann Isidore (“Θανάσιμο Δίδυμο”) και ο Mads Mikkelsen (“Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ”).