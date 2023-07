Καλά ξεκίνησε η νέα ταινία Ιντιάνα Τζόουνς, κοντά στα 50.000 εισιτήρια στη χώρα μας -Οι προσδοκίες παγκοσμίως ήταν μεγαλύτερες

Με καταιγισμό διαφήμισης και έντονη παρουσία στον Τύπο (η Καθημερινή της Κυριακής 2/7 είχε συνέντευξη του Χάρισον Φορντ) και στα τηλεοπτικά κανάλια (προβολή του διαφημιστικού τρέιλερ και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων από την σπέσιαλ προβολή της ταινίας φέτος στις Κάννες) η ολοκαίνουρια, 5η στη σειρά ταινία με τον θρυλικό, μαχητικό αρχαιολόγο Ιντιάνα Τζόουνς με τον αεικίνητο, 81χρονο Χάρισον Φορντ & πάλι στο ρόλο & μάλιστα σε ένα σημείο να μιλάει & ελληνικά, έπιασε κορυφή στο Αμερικάνικο box office το τριήμερο που μας πέρασε, 30/6 με 2/7/2023.

Επίσης η ταινία «Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ πήρε την 1η θέση με ικανοποιητικό έως & εντυπωσιακό αριθμό εισιτηρίων στη χώρα μας. Για την ακρίβεια η διάρκειας δυόμιση ωρών ταινία που όπως λέγεται, είναι και συγκινητική προς το τέλος, έκοψε το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 29 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2023 σε 156 αίθουσες πανελλαδικά (στην Πάτρα παίζεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε), 47.000 εισιτήρια (για την ακρίβεια 46.986 εισιτήρια). Βέβαια στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε μας έλεγαν πως περίμεναν ακόμα πιο ζωηρή κίνηση ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πλέον έχει πιάσει και η ζέστη με τον κόσμο να βάζει προτεραιότητα το σαββατοκύριακο την παραλία για μπάνιο.

Σύμφωνα με το flix.gr, το άνοιγμα του νέου «Indiana Jones», αντιστοιχεί σε περισσότερο από τούς μισούς του συνολικού αριθμού, θεατών του τετραημέρου.

Ωστόσο, το πέμπτο αυτό κεφάλαιο των περιπετειών του τυχοδιώκτη αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς (ο οποίος μας πρωτοσυστήθηκε το 1981 από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στην σκηνοθεσία) μάλλον δεν προβλέπεται να φθάσει τα 350.000 περίπου εισιτήρια που είχε κόψει στη χώρα μας η προηγούμενη ταινία Ιντιάνα, το «Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου», όπου έπαιζε και η Κέιτ Μπλάνσετ το καλοκαίρι του 2008.

Nα προσθέσουμε πως η νέα ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny» συγκεντρώνει ποσοστό 68% στο Rotten Tomatoes.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Ελληνικής καταγωγής Φαίδων Παπαμιχαήλ.

Το φιλμ από την Πέμπτη 6/7 θα παίζεται και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.