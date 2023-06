Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο από 29/6 έως 5/7/2023 - Πρωτοστατεί η καινούρια ταινία Ιντιάνα Τζόουνς

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 29 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου 2023, το ενδιαφέρον των σινεφίλ δικαιολογημένα μονοπωλεί η νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του αγαπημένου ήρωα Indy, «Indiana Jones and the Dial of Destiny» με τον Χάρισον Φορντ & πάλι στον βασικό ρόλο. Η ταινία κάνει τη μεγάλη πρεμιέρα της & θα προβάλλεται και στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Το πρόγραμμα προβολών της νέας εβδομάδας έχει αναλυτικά ως εξής:

Αίθουσα 3 στις 22.00 καθημερινά,

Αίθουσα 4 στις 21.00 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 20.00 και στις 23.00 καθημερινά,

Αίθουσα 7 στις 18.30 καθημερινά

"Indiana Jones and the Dial of Destiny - Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου"

Η 5η ταινία με τον αγαπημένο κινηματογραφικό ήρωα, τον ατρόμητο αρχαιολόγο Indiana Jones είναι γεγονός! Σχεδόν 15 χρόνια από την 4η ταινία που ήταν ο «Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Harrison Ford στα 80 του χρόνια αποδεικνύει τη δύναμη του ήρωα του αλλά και πόσο χαρισματικός είναι ο ίδιος ως ηθοποιός.

Επέστρεψε με το καπέλο και το μαστίγιό του για πέμπτη φορά ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, James Mangold (Walk the Line, Logan, Ford v Ferrari). Το cast των ηθοποιών περιλαμβάνει και την Phoebe Waller-Bridge, τον Antonio Banderas, και τους Toby Jones, Boyd Holbrook και Mads Mikkelsen.

Το 1969, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Ιντιάνα Τζόουνς είναι ανήσυχος για το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει στρατολογήσει έναν πρώην Ναζί για να βοηθήσει να νικήσει τη Σοβιετική Ένωση στον διαγωνισμό για να φτάσει στο διάστημα. Η βαφτιστήρα του, η Έλενα, τον συνοδεύει στο ταξίδι του.

Εν τω μεταξύ, ο Βόλερ, μέλος της NASA και πρώην Ναζί που ασχολείται με το πρόγραμμα προσγείωσης στο φεγγάρι, επιθυμεί να κάνει τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος όπως εκείνος κρίνει κατάλληλο.

Διάρκεια: 154 λεπτά.

Διανομή από την εταιρεία Feelgood.