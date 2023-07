Αντίο στον τιμημένο με Όσκαρ, Αμερικανό ηθοποιό Άλαν Άρκιν που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση ότι πέθανε την περασμένη Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, στο Σαν Μάρκος της Καλιφόρνια, ο αγαπητός και τιμημένος με βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου, Άλαν Άρκιν στα 89 του χρόνια.

Ο Άρκιν, από τους σημαντικούς Αμερικανούς ηθοποιούς, ο οποίος είχε & το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, βραβεύτηκε δικαίως με Όσκαρ για την εξαιρετική του ερμηνεία στην ανεξάρτητη ταινία «Little Miss Sunshine» των Βάλερι Φάρις, Τζόναθαν Ντέιτον στην απονομή του 2007, υποδυόμενος τον αλλοπρόσαλλο παππού μίας οικογένειας που ταξιδεύει με βαν στην Αμερική.

Η καριέρα του Άρκιν εκτεινόταν σε σχεδόν 7 δεκαετίες και είχε παίξει τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, όπως έγραψε το flix.gr.

Η πιο τελευταία υποψηφιότητα του για βραβείο Όσκαρ (β’ ανδρικού) ήταν στην απονομή του 2013 για την ταινία σε σκηνοθεσία του Μπεν Άφλεκ «Επιχείρηση Argo», φιλμ που τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας της χρονιάς.

Οι γιοι του ηθοποιού, Άνταμ, Μάθιου και Άντονι ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση τα εξής: «ο πατέρας μας ήταν μοναδικά ταλαντούχος κα μια δύναμη της φύσης, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, ο οποίος αγαπήθηκε και θα μας λείψει πολύ».

Ο Άλαν Άρκιν είχε προταθεί στα Όσκαρ και στο ξεκίνημα της καριέρας του. Πιο συγκεκριμένα η 1η φορά ήταν για α’ ανδρικό για το φιλμ «The Russians Are Coming, the Russians Are Coming -Έρχονται οι Ρώσοι» του Νόρμαν Τζούισον το 1967 και για το «The Heart Is a Lonely Hunter» του Ρόμπερτ Έλις Μίλερ το 1969, επίσης για α’ ανδρικό.

Είναι αξιοσημείωτο πως πιο πρόσφατα ο Άλαν Άρκιν έλαβε δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για βραβείο Primetime Emmy για καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμική Σειρά για την ερμηνεία του στη σειρά του Netflix «The Kominsky Method», στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον σταρ Μάικλ Ντάγκλας. Ο Άρκιν είχε λάβει 4 ακόμη υποψηφιότητες για βραβείο Emmy (σε διάφορες άλλες κατηγορίες) νωρίτερα στην καριέρα του.

Στο θέατρο έκανε το ντεμπούτο του το 1961 στο Μπρόντγουει στο μιούζικαλ με τίτλο «From the Second City" ενώ για την κωμωδία «Enter Laughing» το 1963 κέρδισε βραβείο Τόνι.