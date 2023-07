Πάτρα: Συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το φιλμ "Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο"

Οι προπωλήσεις των εισιτηρίων για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Mission Impossible 7» με τίτλο "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος Πρώτο" έχουν ξεκινήσει στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε όπου & αναμένεται για προβολή η ταινία από την Πέμπτη 13.7.2023 που κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας σε διανομή από την εταιρεία Feelgood, ταυτόχρονα με την έξοδο της στη Βόρειο Αμερική.

Σύμφωνα με το στόρι της νέας ταινίας, ο Ethan Hunt (ο 61χρονος πλέον αλλά ακμαιότατος, σχεδόν «βιονικός» Tom Cruise) και η IMF ομάδα του αναλαμβάνουν την πιο επικίνδυνη αποστολή της καριέρας τους: Πρέπει να εντοπίσουν ένα τρομακτικό νέο όπλο που απειλεί την ανθρωπότητα προτού αυτό πέσει στα λάθος χέρια. Έτσι ξεκινά μια θανάσιμη καταδίωξη ανά την υφήλιο, καθώς ο έλεγχος του μέλλοντος και η μοίρα του κόσμου απειλούνται. Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη, πανίσχυρο εχθρό, ο Ethan καλείται να αποφασίσει αν μετράει κάτι παραπάνω από την ίδια την αποστολή, ακόμα και οι ζωές αυτών που αγαπά.

Σκηνοθεσία: Christopher McQuarrie

Πρωταγωνιστούν στο πλάι του σούπερ σταρ Τομ Κρουζ, οι: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Βανέσα Κίρμπι, Pom Klementieff, Esai Morales στο ρόλο του κακού, κ.α.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ