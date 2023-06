«Challengers» του Λούκα Γκουαντανίνο: Σκανδαλιστικό το trailer με τη Ζεντάγια ανάμεσα σε δυο άντρες

Πάντα προσεγγίζει τις ερωτικές περιπέτειες με διαφορετική, κατάδική του ματιά και απαράμιλλο style ο Λούκα Γκουαντανίνο.

Ο Ιταλός κινηματογραφιστής από το Παλέρμο, απόφοιτος του φημισμένου πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, μας έχει καταγοητεύσει με τα φιλμ του «I Am Love» (2009), «A Bigger Splash» (2015), «Call Me by Your Name» (2017) και έχει αγαπημένες πρωταγωνίστριες τις Τίλντα Σουίντον και Ντακότα Τζόνσον. Εχει συνεργαστεί επίσης με Fendi και Louis Vuitton αλλά και σκηνοθετήσει όπερα στη Βερόνα. Τώρα, ετοιμάζει καινούρια ταινία με πρωταγωνίστρια τη δημοφιλέστατη Ζεντάγια με στόχο να κάνει πρεμιέρα μέσα Σεπτεμβρίου. Το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε μας προδιαθέτει μάλιστα για καυτές σκηνές πάθους. Ηδη πολυσυζητήθηκε και αναστάτωσε τα social media.