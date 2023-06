So chic black & white! Αψογο ντύσιμο της Κέιτ Μίντλετον στη National Portrait Gallery

Ουδείς αμφισβητεί πως η Κέιτ Μίντλετον ξέρει τί να φορέσει σε διαφορετικές περιστάσεις.

Και ειδικά με το διαχρονικό συνδυασμό άσπρου- μαύρου, είναι δυσκολότερο να αποτύχει. Με αφορμή το opening της ανακαινισμένης Εθνικής Πινακοθήκης Προσωπογραφιών στο Λονδίνο, εγκωμιάστηκε ακόμα μια φορά η γκαρνταρόμπα της. Αλλωστε, είναι επίκαιρη και σύγχρονη, χωρίς να καταπατάει τους κανόνες του Μπάκινχαμ. Αυτή τη φορά τα διεθνή media εγκωμίασαν την επιλογή συνόλου από το καθιερωμένο label Self Portrait, το οποίο διαθέτει πολλές new classic προτάσεις. Ένα κοντό, κομψό σακάκι με Chanel επιρροή, μαζί με πλισέ φούστα σε black & white αποτελεί διαχρονικό look και μπορεί εύκολα να υπάρχει στην ντουλάπα κάθε γυναίκας.