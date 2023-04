«Απόλλων»: «Έρχεται» το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας «παρέα» με Super Mario, Air και τον Εξορκιστή του Βατικανού

- Η κινηματογραφική ταινία «Air» του Μπεν Άφλεκ για τα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν περιλαμβάνει ένα λαμπερό κάστινγκ γεμάτο Hollywood πρωταγωνιστές. Η ιστορία, διαχρονική αλλά ταυτόχρονα και trendy όπως ακριβώς τα Air Jordan της Nike που ακόμη έχουν περίοπτη θέση στις βιτρίνες και στις καρδιές των πιτσιρικάδων, των κανονικών αλλά και των άλλων με τα άσπρα μαλλιά που δεν λένε να τα… ξεπεράσουν.

- Βασισμένη στα αυτοβιογραφικά βιβλία του Πατρός Γκαμπριέλε Αμόρτ, αρχιεξορκιστή του Βατικανού (An Exorcist Tells His Story και An Exorcist: More Stories), η συναρπαστική διαδρομή του ιερέα που έλεγε ότι έχει τελέσει πάνω από 160.000 εξορκισμούς μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ο εξορκιστής του Βατικανού» με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου.

Πρόγραμμα προβολών

Την Πέμπτη 20 Απριλίου

17:30: Super Mario Bros: Η ταινία (μεταγλωττισμένη)

19:15: Air

21:30: Ο εξορκιστής του Βατικανού

Παρασκευή 21 (πρόβα τζενεράλε), Σάββατο 22 (πρεμιέρα) και Κυριακή 23 (επαναληπτική) Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές, λόγω του μιούζικαλ «Mamma Mia», από την μουσικοθεατρικη ομάδα «The musicArts».

Την Δευτέρα 24 Απριλίου

17:30: Super Mario Bros: Η ταινία (υποτιτλισμένη)

19:15: Air

21:30: Αφιέρωμα στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας (Είσοδος ελεύθερη)

Την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Απριλίου

17:30: Super Mario Bros: Η ταινία (υποτιτλισμένη)

19:15: Air

21:30: Ο εξορκιστής του Βατικανού

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Super Mario Bros: Η ταινία

Ενώ επιδιορθώνουν έναν αγωγό ύδρευσης, δύο υδραυλικοί από το Μπρούκλιν, ο Μάριο και ο αδελφός του Λουίτζι, μεταφέρονται μέσα από έναν μυστηριώδη σωλήνα σε έναν μαγικό νέο κόσμο. Όταν τα δύο αδέλφια χωριστούν, ο Μάριο ζει μία επική περιπέτεια αναζήτησης του Λουίτζι. Με τη βοήθεια του μανιταριού Τοντ και μετά την εντατική εκπαίδευση στη μάχη με την αρχηγό του Μανιταροβασιλείου Πριγκίπισσα Πιτς, ο Μάριο επιστρατεύει τις δικές του δυνάμεις και αναλαμβάνει δράση.

Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ.

Με τις φωνές των: Κρις Πρατ, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Τσάρλι Ντέι και στα ελληνικά: Κωνσταντίνος Λάγκος, Βασίλης Παπαστάθης, Στεφανία Φιλιάδη.

Διάρκεια: 92 λεπτά.