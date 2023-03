Πανεπιστήμιο Πατρών: Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών θα υπογραφεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Σκοπός σύναψης αυτού του Μνημονίου είναι η περαιτέρω εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση:

Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και ασκούμενων δικηγόρων και της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας.

Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

Κατάρτιση Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning).

Συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών για τον εμπλουτισμό τους.

Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

27.3.23 | Παρουσίαση Βιβλίου «Ορθογηριατρική»

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο My Way θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Ορθογηριατρική» του Καθηγητή Ηλία Παναγιωτόπουλου. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος και η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κα. Άννα Μαστοράκου, ενώ στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χ. Μπούρας.

28.3.23 | Εκδήλωση με τίτλο «Ελληνίδες του Κόσμου»

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών εκδήλωση με τίτλο: «Ελληνίδες του Κόσμου». Κατά τη διάρκειά της θα τιμηθούν Ελληνίδες της Διασποράς από όλο τον κόσμο που με το έργο τους αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την επίσημη έναρξη θα κηρύξουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης & ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χ. Μπούρας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

30-31.3.23 | Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας διοργανώνουν διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Πάτρα, πύλη στη Δύση (13ος–20ός αιώνας): θεσμοί, οικονομία, άνθρωποι, πολιτισμός». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 30 έως τις 31 Μαρτίου 2023 και είναι ανοικτό σε όλους όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Στην προβληματική του συνεδρίου ανήκουν θέματα όπως οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Βυζαντινής Πάτρας και της Δύσης, η διακίνηση ιδεών και πρακτικών, η εμπορική άνθιση του 19ου και 20ού αιώνα, οι μεταναστεύοντες στη Δύση Πατρινοί και άλλα. Το πρόγραμμα, η αφίσα και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://patrasgatetowest.wpnet. upatras.gr/

30.03.2023 | Εκδήλωση με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών» | Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την κατανόηση και τη σημασία της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων που αναδύονται και επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση των στόχων του, καθώς και των δικλίδων ελέγχου/ασφαλείας που ενεργοποιούνται με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

31.03.2023 | Ημερίδα για τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επιπτώσεις στο κλίμα και την ποιότητα αέρα

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, του Τμήματος Φυσικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική», με Ειδίκευση: «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος», διοργανώνει Ημερίδα για τα αιωρούμενα σωματίδια και τις επιπτώσεις στο κλίμα και την ποιότητα αέρα, στις 31 Μαρτίου 2023 και ώρες: 10:00-15:00, στην Αίθουσα I-12, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες με ενδιαφέρον για τη φυσική και χημεία των αιωρούμενων σωματιδίων και τις σχετικές τεχνολογίες, επιπτώσεις και εφαρμογές. Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ imerida-gia-ta-aioroumena- somatidia-kai-tis-epiptoseis- sto-klima-kai-tin-poiotita- aera-31-03-2023/

ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ: Δράσεις εαρινού εξαμήνου στους Σταθμούς Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

«Γίνε συμμέτοχος στην προσπάθεια μας και Χάρισε Ζωή!» είναι το μήνυμα της εθελοντικής ομάδας WILL YOU MARROW ME που ξεκίνησε από την Τετάρτη 15 Μαρτίου τις ενημερωτικές δράσεις της για το εαρινό εξάμηνο στους «Σταθμούς εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών» εντός κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το σύλλογο «Φλόγα» και το ΚΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή». “Μπορείς να σώσεις μια ζωή! Είναι στο χέρι σου!”

Δες το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δράσεων στο https://www.xarisezoi.gr/ events/

Δες στο χάρτη τους 15 Σταθμούς: https://campus.upatras.gr/ xarisezoi/

Και στα κοινωνικά δίκτυα :

https://www.facebook.com/ cbmdpatras

https://www.instagram.com/ savealifegreece/

AI-Hub: Προκήρυξη 2ου Διαγωνισμού Τεχνητής Νοημοσύνης

Το AI-Hub (Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) προκηρύσσει για δεύτερη χρονιά (2023) διαγωνισμό Τεχνητής Νοημοσύνης για προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Όλες οι πληροφορίες (προκήρυξη & έντυπο υποβολής) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του AI-Hub (http://ai-hub.ece.upatras.gr).

Προθεσμία υποβολής: 31/5/2023.