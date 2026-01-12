Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά
Σήμερα 12 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Τατιανής και του Αγίου Μέρτιου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
· Τατιανή,
· Τατιάνα,
· Τάτια,
· Τίτη,
· Τάνια
· Μέρτιος,
· Μέρτος,
· Μέρτης,
· Μύρτος,
· Μερτία,
· Μέρτα,
· Μέρτη,
· Μερτούλα,
· Μυρτιά,
· Μυρτούλα
