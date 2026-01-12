Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

Σήμερα 12 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Τατιανής και του Αγίου Μέρτιου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:



· Τατιανή,

· Τατιάνα,

· Τάτια,

· Τίτη,

· Τάνια

· Μέρτιος,

· Μέρτος,

· Μέρτης,

· Μύρτος,

· Μερτία,

· Μέρτα,

· Μέρτη,

· Μερτούλα,

· Μυρτιά,

· Μυρτούλα