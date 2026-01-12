Back to Top
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα πείτε Χρόνια Πολλά

Σήμερα 12 Ιανουαρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Τατιανής και του Αγίου Μέρτιου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

 
·         Τατιανή,

·         Τατιάνα,

·         Τάτια,

·         Τίτη,

·         Τάνια

·         Μέρτιος,

·         Μέρτος,

·         Μέρτης,

·         Μύρτος,

·         Μερτία,

·         Μέρτα,

·         Μέρτη,

·         Μερτούλα,

·         Μυρτιά,

·         Μυρτούλα

