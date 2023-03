Αίτημα πτώχευσης από τη SVB Financial Group, μητρική της Silicon Valley Bank

Η SVB Financial Group (SIVB) ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/3) ότι κατέθεσε αίτημα για υπαγωγή στο άρθρο 11 λόγω πτώχευσης αναζητώντας αγοραστές για τα περιουσιακά της στοιχεία, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρώην μονάδας της Silicon Valley Bank από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

Το αίτημα πτώχευσης κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Σε τι αποσκοπεί η κίνηση της SVB Financial Group

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τους New York Times θα θέσει την SVB Financial, η οποία κατέχει και άλλες επιχειρήσεις εκτός της Silicon Valley Bank, σε δικαστική διαδικασία, καθώς θα βγάλει σε πλειστηριασμό μονάδες που περιλαμβάνουν τη διαχειρίστρια επενδύσεων SVB Capital και τη χρηματιστηριακή εταιρεία SVB securities. Οι εν λόγω μονάδες συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν αποτελούσαν μέρος της αίτησης πτώχευσης.

Η διαδικασία πτώχευσης θα είναι ξεχωριστή από την πώληση περιουσιακών στοιχείων υπό την καθοδήγηση της Federal Deposit Insurance Corporation για την αποπληρωμή των καταθετών της Silicon Valley Bank. Η SVB Financial ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι "πιστεύει ότι διαθέτει περίπου 2,2 δισ. δολάρια σε ρευστότητα". Η εταιρεία είχε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανεξόφλητο χρέος και έναν τύπο μετοχών αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η F.D.I.C. ανέλαβε τη Silicon Valley Bank, έναν δανειστή 40 ετών με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, την περασμένη Παρασκευή. Η 16η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Silicon Valley Bank ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες δανειστές στον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Η πτώχευσή της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η F.D.I.C. δυσκολεύτηκε να βρει αγοραστή για την τράπεζα.

Η κίνηση για την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης έρχεται σε μια στιγμή όπου τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της εμπιστοσύνης στις τράπεζες έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να διαλύσουν τις ανησυχίες για μετάδοση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι μετοχές των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών σημείωσαν πτώση μεταξύ 1,5% και 2% την Παρασκευή.

Το χρονικό της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank

Οι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας έκλεισαν τη Silicon Valley Bank την περασμένη Παρασκευή, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη κατάρρευση από τότε που η Washington Mutual χρεοκόπησε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Ο δανειστής των start-up αναγκάστηκε να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων και ενυπόθηκων τίτλων στην Goldman Sachs (GS.N) με ζημία 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού η αύξηση των αποδόσεων διάβρωσε την αξία του.

Για να κλείσει αυτή την τρύπα, προσπάθησε να αντλήσει 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε κοινές μετοχές και προνομιούχες μετατρέψιμες μετοχές, αλλά οι τρομαγμένοι πελάτες απέσυραν τις καταθέσεις τους από την τράπεζα, γεγονός που οδήγησε σε εκροές 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία ημέρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι σχεδίαζε να διερευνήσει στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας χαρτοφυλακίου, της SVB Capital και της SVB Securities.

Τα κεφάλαια και οι οντότητες του γενικού συνεταίρου της SVB Securities και της SVB Capital δεν περιλαμβάνονται στην κατάθεση του κεφαλαίου 11, δήλωσε η εταιρεία την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να προχωρήσει με τη διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις, καθώς και για άλλα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις της.

Όπως ανέφερε το Reuters την Τετάρτη, η μητρική εταιρεία διερευνούσε το ενδεχόμενο προστασίας από την πτώχευση για την πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία δήλωσε την Παρασκευή ότι διαθέτει ρευστότητα περίπου 2,2 δισ. δολαρίων. Στο τέλος του περασμένου έτους είχε ενεργητικό ύψους 209 δισεκατομμυρίων δολαρίων.