Στη μνήμη του Άκη Ταγκαλάκη

Ήδη από το 1972, στην Πάτρα σχηματίζονταν οι πρώτες φοιτητικές παρέες με κοινό σημείο αναφοράς την πολιτική και πολιτισμική αμφισβήτηση εντός και εκτός της πανεπιστημιακής ζωής. Από την αρχή για τον Άκη δεν υπήρχαν διλήμματα σχετικά με ποιους θα συνταχθεί και με ποιους όχι:

«Όταν τα πράγματα ξεκίνησαν το 72 δεν υπήρχε η παραμικρή σκέψη σε μένα αλλά εκτιμώ και σε πάρα πολλούς συντρόφους με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πράγμα το οποίο και λόγω μιας πρόσφατης συζήτησης που είχα με κάποιους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Για εμάς ήταν απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Για εμάς υπήρχαν τρεις θέσεις. ΄Η θα συμμετέχουμε ή θα κρύψουμε τα συναισθήματα μας και θα πάμε σπίτι μας ή θα ταχθούμε με τους χουντικούς φοιτητές. So simple as that. Άρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, άλλωστε είχα την εμπιστοσύνη των συντρόφων μου».

Mε την άρση της προληπτικής λογοκρισίας και την επαναφορά του πολιτικού βιβλίου και της λογοτεχνίας στο προσκήνιο, ήταν ο Άκης με τον Αλέξη Σίνο και τον Αντώνη Φιλίππου που πήραν την πρωτοβουλία να ανοίξουν τον «ΤΡΟΧΟ», το υπόγειο βιβλιοπωλείο στην Αράτου, στο οποίο θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο ριζοσπαστικές ιδέες και να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στο ρεύμα της λογοτεχνίας που είχε ανακόψει το χουντικό καθεστώς. «Εκεί παρεμπιπτόντως γινόντουσαν πάρα πολλές ζυμώσεις και όλα αυτά τα σχετικά πράγματα, καθόμασταν φτιάχναμε διάφορά κείμενα κ.λπ - για όσους είχαν το θάρρος να μπουν» έλεγε ο Άκης, καθώς το βιβλιοπωλείο παρακολουθούνταν.

Υπήρξε πρωτοπόρος σε όλους τους μετέπειτα βασικούς σταθμούς του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος στην Πάτρα. Ήταν 27/02/1973 όταν στο Πανεπιστήμιο Πατρών διεξαγόταν μία πρωτοφανής για τα ελληνικά σπουδαστικά χρονικά τόσο για τη μεγάλη της διάρκεια (διήρκησε 16 ώρες καθώς ξεκίνησε 9.30 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 1.30 ξημερώματα της επόμενης μέρας) όσο και για τη μαζικότητά της, συνέλευση των φοιτητών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συνέλευση συμμετείχαν περίπου 1300 φοιτητές και πραγματοποιήθηκε κάτω από την επιτήρηση της Ασφάλειας, καθηγητών, βοηθών και επιμελητών, καθώς και του χουντικού διοικητικού συμβουλίου του φοιτητικού συλλόγου αλλά και παρουσία δημοσιογράφων. Ο Άκης ανέλαβε το δύσκολο εγχείρημα να συντονίσει ως πρόεδρος τη γενική συνέλευση. Μας θυμίζει ο Λεωνίδας Μούργος, φοιτητής τότε του Μαθηματικού:

«Η άλλη ήταν η μεγάλη συνέλευση η δεκαεξάωρη με τον Ταγκαλάκη μέσα ο οποίος πραγματικά, τότε εγώ βρέθηκα πώς να το πω, εκστασιασμένος μπροστά στη ρητορική του δεινότητα και ικανότητα να κρατήσει ένα αμφιθέατρο- πολύ δύσκολο αμφιθέατρο γιατί υπήρχε έντονος ο φόβος και δεν ξέραμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ποιους θα πιάσουν, πόσο θα κυνηγήσουν, πόσο θα χτυπήσουν, πραγματικά δεν ξέραμε, και ειλικρινά τον θαύμασα για τους τρομερούς χειρισμούς που έκανε το βράδυ και την τρομερή ρητορεία του, πως κατάφερε να μας εμψυχώσει για να μας δώσει δύναμη και για να μείνουμε μέσα αλλά και για να συνεχίσουμε τον αγώνα, τον αντιδικτατορικό τον αντιφασιστικό αγώνα. Με όποιο τρόπο αποφασίζαμε κάθε φορά».