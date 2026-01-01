Το 2026 ως χρονιά ευθύνης για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω

Το 2026 δεν έρχεται, απλώς, ως μια αλλαγή ημερολογίου. Έρχεται ως αδήριτη ανάγκη να σταθούμε, να κοιτάξουμε γύρω μας και να αποφασίσουμε τι δεν αντέχουμε άλλο να κουβαλάμε.

Αφήνουμε πίσω το 2025 με εμπειρίες που δεν ήταν εύκολες. Με ανθρώπους που πάλεψαν σιωπηλά, με οικογένειες που μέτρησαν απώλειες, με εργαζόμενους που είδαν τον κόπο τους να μη μεταφράζεται σε ασφάλεια και προοπτική. Μια χρονιά που η καθημερινότητα έγινε βαρύτερη, οι ανισότητες πιο ορατές και η ανασφάλεια πιο επίμονη.

Το 2025 δεν μετρήθηκε σε αριθμούς, αλλά σε αντοχές. Αντοχές απέναντι στην ακρίβεια, στην εργασιακή επισφάλεια - που έγινε κανονικότητα- και στην αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος δοκιμάζεται διαρκώς - συχνά χωρίς να φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Μας δίδαξε ότι οι αριθμοί δεν αρκούν.

Ότι η ανάπτυξη δεν έχει νόημα όταν δεν φτάνει στον άνθρωπο.

Ότι η κοινωνία δεν μπορεί να προχωρά όταν ένα κομμάτι της μένει πίσω.

Στο 2026 δεν χωρά η αδιαφορία.

Δεν χωρά η συνήθεια στην αδικία.

Δεν χωρά η λογική «έτσι είναι τα πράγματα».

Το νέο έτος οφείλει να είναι μια χρονιά ευθύνης.

Ευθύνης της Πολιτείας να ακούσει περισσότερο και να μιλήσει λιγότερο. Να μετατρέψει τις εξαγγελίες σε πράξεις και τις υποσχέσεις σε πολιτικές που αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων.

Το 2026 οφείλει να βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και συγκεκριμένα:

· Την εργασία με αξιοπρέπεια.

· Την Υγεία ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο.

· Τη στέγη ως ασφάλεια, όχι ως αγωνία.

· Την κοινωνική συνοχή ως προϋπόθεση προόδου.

Ευελπιστούμε σε μια χρονιά κατά την οποία κανένας και δεν θα αισθάνεται αόρατος, τα παιδιά θα μπορούν να ονειρεύονται χωρίς φόβο, οι ηλικιωμένοι θα ζουν με σεβασμό και οι νέοι θα μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους χωρίς να σκέφτονται τη φυγή ως μονόδρομο.

Το 2026 δεν πρέπει, απλώς, να είναι καλύτερο από το 2025.

Πρέπει να είναι πιο δίκαιο.

Πιο ανθρώπινο.

Πιο αληθινό.

Γιατί η ελπίδα δεν είναι λόγια.

Είναι πράξεις. Είναι ευθύνη. Και είναι επιλογή.