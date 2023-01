Βραβείο Αριστείας Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στα BCS Hellenic

Ακόμη ένα σημαντικό βραβείο, που αντικατοπτρίζει τις αξίες της αριστείας και της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση, απέσπασε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, στα BCS Hellenic IT Awards, έναν επίσημο θεσμικό Φορέα Πληροφορικής, με κορυφαίο παγκοσμίως κύρος, που βραβεύει τους οργανισμούς που έχουν ανέλθει σε κορυφαίο επίπεδο Digital Excellence.

Πρόκειται για το βραβείο “Digital Transformation Excellence Award in Higher Education Sector” (Αριστείας Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), που έλαβε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην τελετή απονομής των BCS Hellenic IT Awards, του British Computer Society (BCS), στην Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία στην Αθήνα. Το βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Αντώνιος Μουχταρόπουλος, Dean of Digital Learning & EdTech στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο από τον Πρόεδρο του BCS στην Ελλάδα κ. Χρήστο Σταυρουλάκη, παρουσία του Βρετανού Πρέσβη κ. Matthew Lodge και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ήταν το μόνο Κολλέγιο που βραβεύτηκε στη διοργάνωση, ενώ η σημαντική αυτή διάκριση αναγνωρίζει την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των BCS Hellenic IT Awards, βραβεύτηκαν από το BCS οι παρακάτω αριστούχοι απόφοιτοι Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στις πτυχιακές και μεταπτυχιακές Πανεπιστημιακές σπουδές τους στην Πληροφορική:

Μιχαήλ Μάρκου, BSc (Hons), Computer Science, University of East London

Ιάσων-Νικόλαος Συναδινός, BSc (Hons) CyberSecurity & Networks, University of East London

Χριστόφορος Σπάθας, BSc (Hons) Computer Science, University of East London

Αντώνιος Κονόμος, MSc Data Science, University of East London

Clerido Bici, BSc Computer Science, University of East London

Παναγιώτης Κοντογεωργίου, BSc (Hons) IT for Business, Oxford Brookes University

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Χαμπίδης, η Σύμβουλος Διεθνών Θεμάτων του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα Μαρία Μαυριδάκη, η Σύμβουλος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα Μαρία Διαμαντή, η Education Manager του British Council κα Κατερίνα Φεγγάρου και ο Principal του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κος Δημήτρης Διαμαντής Hon DBA. Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν όλων των βραβευθέντων.

