Στην Πάτρα την Κυριακή 8/1 οι Blues Wire για μία live μουσική εμφάνιση

Το κορυφαίο συγκρότημα Blues Wire συνεχίζει την περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας το νέο του cd με τίτλο “Hobo Street” που κυκλοφόρησε πρόσφατα και αυτή την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 θα κάνει μία στάση στην Πάτρα, στο Bocas the Bar στη Ρήγα Φεραίου 39.

Oι Blues Wire αποτελούν μια μοναδική περίπτωση για την ελληνική πραγματικότητα. Έχουν χαρακτηριστεί ως το κορυφαίο συγκρότημα του είδους όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ένα σχήμα που διατηρείται για πάνω από 20 χρόνια είναι κάτι σπάνιο για τα παγκόσμια δεδομένα, πόσο μάλλον για τα Eλληνικά, με την επισήμανση πως η μουσική είναι η δουλειά τους και όχι κάποιου είδους χόμπι η παράλληλη ενασχόληση.

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 10 δίσκους, αμέτρητες συναυλίες στην Eλλάδα και το εξωτερικό, δεκάδες εμφανίσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και το σπουδαιότερο, μια πλειάδα συνεργασιών με σημαντικά ονόματα του είδους αλλά και την εκτίμηση και αποδοχή των συναδέλφων τους.

Δημιουργήθηκαν το 1983 από τους Hλία Zάικο και Σωτήρη Zήση και οι αρχικές εμφανίσεις τους πραγματοποιήθηκαν ως BLUESGANG.

Mε το όνομα αυτό ηχογράφησαν τους 3 πρώτους δίσκους τους – μεταξύ αυτών και ο πρώτος μπλουζ δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας – και συνέχισαν ως το 1986 όταν και μετονομαστήκαν σε Blues Wire.

Έκτοτε με θαυμαστή συνέπεια και αφοσίωση συνεχίζουν μια πορεία μέσα και ανάμεσα στα μπλουζ προσθέτοντας πινελιές προσωπικού ύφους με αποτέλεσμα μια κατάθεση με άποψη, άμεσα αναγνωρίσιμη και σεβαστή.

Στη διαδρομή αυτή είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν – και ν’ ανοίξουν συναυλίες τους – μυθικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής (Buddy Guy, Albert King, John Mayall, Otis Rush) αλλά και να επισκεφτούν πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ (Γαλλία, Iταλια, Ουγγαρία, Aυστρία, Σλοβενία κ.α.).

Σήμερα οι Blues Wire συνεχίζουν καθοδηγούμενοι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους με αποτέλεσμα ένα γκρουπ με πιστή, ωριμότητα και ήθος που κοσμεί την ελληνική μουσική σκηνή.

Στο πρόγραμμα του που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν & οι Πατρινοί μουσικόφιλοι, η μπάντα θα παρουσιάσει τραγούδια και μουσικές & από το προηγούμενο cd της με τον τίτλο NOS που κυκλοφόρησε το 2018.

BOCAS THE BAR

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 6957 316401.

BLUES WIRE:

ΗΛΙΑΣ ΖΑΪΚΟΣ - ΚΙΘΑΡΑ, ΦΩΝΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΗΣΗΣ - ΜΠΑΣΟ

ΝΙΚΗ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ - ΤΥΜΠΑΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (μεταξύ άλλων) με John Hammond/ Louisiana Red/ Katie Webster/ Carey Bell/ Dave Kelly/ Angela Brown/ Larry Garner/ Dick Heckstall Smith/ Al Copley/ Guitar Shorty/ Johnny Mars/ Ann Rabson/ Eddie Burns/ Sherman Robertson / Dr Feelgood.

EΓPAΨAN – EIΠAN:

Οι Μπλουζ Γουάιρ είναι το καλύτερο συγκρότημα του είδους στην Ευρώπη.

Τους αξίζει ν’ ακουστούν από μεγαλύτερα ακροατήρια. - KATIE WEBSTER

Δεν τους λείπει ούτε η αυθεντικότητα ούτε το καλό γούστο. - INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Η άποψη των Μπλουζ Γουάιρ είναι σίγουρα εφάμιλλη η και καλύτερη απ’ όσες "λευκές" προχείρως μπορώ να θυμηθώ. - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΖΑΖ & JAZZ

Ο Ηλίας Ζάικος είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια της μπλουζ κιθάρας. - MESSAGERO VENETO- ΙΤΑΛΙΑ

Σκληροί, δεμένοι, σίγουροι. EΛEYΘEPOTYΠIA

ΔIΣKOΓPAΦIA:

DIG IT! (1984) – file under BLUESGANG

ON A SECOND THOUGHT (1985) - file under BLUESGANG

FIVE LIVE (1985) - file under BLUESGANG

WHO’S CALLING? (1987)

TRULY INTERNATIONAL (1989) with the International Blues Duo

BULLDOG BOOGIE (1993)

OFF THE BOX (1996) solo EZ

STEADY GIG (1999)

BETWEEN SPIRIT AND TIME (2000) solo EZ

FENCE (2001)

LIVE AT THE GALLERY (2002) The Lo-fi kings

LIVE! (2003)

JIMI JAM (2004) solo EZ

TWO SHOWS - DVD (2006)

ΤΑΚΕ ΜΥ ΗΑΝD ΤΟ ΤΗΕ SΚΥ (2007)

NOS (2018)

HOBO STREET (2022).