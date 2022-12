Το ημερολόγιο των γεγονότων του 2022 - Όλα όσα ζήσαμε στην Αχαΐα επί 12 μήνες

Όλα τα βλέματα στράφηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών φέτος τον Οκτώβριο. Το τριήμερο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών WELCOME TO UP "έσπασε ταμεία" και κέρδισε τις εντυπώσεις όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάστηκε ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά και γιατί εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει θεσμό με πολλά οφέλη για ολόκληρη την πόλη.

Πέραν αυτού, οι τραγικές ειδήσεις του χαμού νέων ανθρώπων σε τροχαία συνεχίζονται. Ένας 17χρονος έφυγε από τη δουλειά του για να κολατσίσει και κατέληξε να μάχεται για τη ζωή του επί μέρες στη ΜΕΘ.

Στις αρχές του Οκτωβρίου η αποκάλυψη ότι ηλεκτρονικό αρχείο με προσωπικές στιγμές εκατοντάδων γυναικών, από την Αχαϊκή πρωτεύουσα διακινείται από κινητό σε κινητό τηλέφωνο παίρνει πανελλαδικές διαστάσεις, ενώ συγκίνηση προκαλεί η είδηση του χαμού μιας 44χρονης η οποια βρέθηκε σε τραγική κατάσταση, σχεδόν μουμιοποιημένη στον Κάλανο Αχαϊας.