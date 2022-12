Εxtravaganza και τα Χριστούγεννα: Με φόρεμα – έλατο στη φωταγώγηση του Συντάγματος η Τάμτα

«All I want for Christmas is you» τραγούδησε η Τάμτα στην φωταγώγηση της πλατείας Συντάγματος και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου το βράδυ της Πέμπτης. Η πάντα stylish ερμηνεύτρια επέλεξε ένα outfit που τόνιζε την εκκεντρική της ματιά στη μόδα: Λευκό, ζιβάγκο φόρεμα, το οποίο είχε στολιστεί με γιρλάντες παραπέμποντας στο χριστουγεννιάτικο έλατο συνδυασμένο με λευκό καλσόν και λευκά, ογκώδη και δίπατα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Με καστανή σκούρα φράντζα, και τα υπόλοιπα μαλλιά ξανθά, η extravaganza και icon της ελληνικής ποπ, έκλεψε σφαιρικά τις εντυπώσεις.

Με 17 χρόνια διαδρομή, η Τάμτα συνέπραξε με την Athens Big Band ενώ στο πλευρό της ήταν οι παρουσιαστές Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά αλλά και ο δήμαρχος Αθηνάιων Κώστας Μπακογιάννης. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Φέτος η Αθήνα θα γιορτάσει με 38 μέρες πρόγραμμα, 129 γειτονιές, 10 χριστουγεννιάτικα χωριά, 120+ δράσεις για όλη την οικογένεια, 30+ μουσικές παραστάσεις, Omonoia Christmas Market, διήμερη παιδική γιορτή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης κ.α. Εντυπωσιακά δέντρα και κατασκευές θα λαμπρύνουν 35 πλατείες και στις επτά δημοτικές κοινότητες, ενώ οι εναέριες και επιστήλιες διακοσμητικές κατασκευές –είναι συνολικά 6.000 στον αριθμό. Επίσης, οι κολώνες στους δρόμους διακοσμούνται με φωτοσωλήνες που το μήκος τους φτάνει τα 60 χλμ.