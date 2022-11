Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στο 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Με υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις και σημαντικές επιστημονικές ομιλίες από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας με διεθνή εμπειρία, καθώς και με την παρουσία πλήθος κόσμου, εμπλεκόμενων φορέων, υποστηρικτών, φοιτητών και εθελοντών, ολοκληρώθηκε το 2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης (2nd International Rehabilitation Conference), που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με πρωτοβουλία της Σχολής Υγείας του και κεντρικό θέμα “From Disability to Person and Quality of life”, στο Campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο Μαρούσι (Σωρού 74).

Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο περιλάμβανε ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις 22 ωρών, 4 παράλληλες αίθουσες, 15 συνεδρίες, 6 βασικές ομιλίες, 4 συνομιλίες ολομέλειας, 7 στρογγυλά τραπέζια, 34 προφορικές παρουσιάσεις, 30 παρουσιάσεις αφισών, 10 εργαστήρια, ενώ υπήρξαν 42 φοιτητές εθελοντές και πάνω από 400 συμμετέχοντες, στοιχεία που συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων του κλάδου της Αποκατάστασης, καθώς και της σημασίας της Διεπιστημονικότητας.

Επιπλέον, το Συνέδριο στήριξαν με την παρουσία τους 20 σημαντικοί φορείς του κλάδου της Υγείας και μερικά από τα σημαντικότερα κέντρα Αποκατάστασης: Roots Wellness Center, AKTIOS Medical Rehabilitation Center, BETA Medical Publishers Ltd, Sikiarideio Foundation, Kifidis Orthopedics, Attica Recovery & Rehabilitation Center, Theseus Physical Medicine & Rehabilitation Center, OSTEON, Med2Go, P.E.G.K.A.P.- NY, Amimoni, PLANET PHYSICS, The Smile of the Child, The Lighthouse for the Blind of Greece, EL.S.S.A., EPILOGI, ELEPAP, Rehab Care, BTL, AMISTIM.

Εισηγητές του Συνεδρίου ήταν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από τη διεθνή και εγχώρια επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε σημαντικά και σύγχρονα θέματα που άπτονται ευρύτερα της Αποκατάστασης, όπως η διαχείριση νευρολογικών – καρδιοαναπνευστικών – μυοσκελετικών παθήσεων, η ψυχολογία των ασθενών και των φροντιστών τους, καθώς και η διαχείριση του πόνου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες στους τομείς της Αποκατάστασης και της Εμβιομηχανικής, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην κοινωνία. Ειδικότερα, στο Συνέδριο κεντρικοί ομιλητές ήταν οι:

Dr. Cathal Morgan , Technical Officer, WHO Regional Office for Europe, Rehabilitation, Disability Inclusion and Assistive Technology Heath Services

, Technical Officer, WHO Regional Office for Europe, Rehabilitation, Disability Inclusion and Assistive Technology Heath Services Professor Cathy Bulley , Co-Director of the Centre for Health, Activity and Rehabilitation Research, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland

, Co-Director of the Centre for Health, Activity and Rehabilitation Research, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland Dr. Johnny Collett , Lead for Clinical exercise and rehabilitation research, Centre for Movement, Occupational and Rehabilitation Sciences, OxINMAHR, Oxford Brookes University

, Lead for Clinical exercise and rehabilitation research, Centre for Movement, Occupational and Rehabilitation Sciences, OxINMAHR, Oxford Brookes University Dr. Maria Pyrgeli , Pediatric Rehabilitation Physiatrist

, Pediatric Rehabilitation Physiatrist Agis D. Tsouros , International Adviser on Health Policy, Strategy and Diplomacy, Former Director, Policy and Governance for Health and Wellbeing at WHO Europe, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston

, International Adviser on Health Policy, Strategy and Diplomacy, Former Director, Policy and Governance for Health and Wellbeing at WHO Europe, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston Vaggelis Avgoulas, Lawyer, Member of the Board of Directors - Athens Bar Association | Chairman – NPO “Me Alla Matia” | Member of the Social Policy Committee of the Central Union of Municipalities (KEDE)

Σημειώνεται πως το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα που προσεγγίζει διεπιστημονικά τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της Αποκατάστασης. Μάλιστα, με στόχο την προώθηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αποκατάστασης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει το Μεταπτυχιακό στην Αποκατάσταση, MSc Rehabilitation, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Οxford Brookes University, ενώ διατηρεί και το Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου και Αποκατάστασης (ΙΝΕΑΑΠ) που αποτελεί πρωτοβουλία της Σχολής Υγείας του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να βρείτε εδώ, καθώς και στο www.mitropolitiko.edu.gr & το www.rehabconf.gr

Agis D. Tsouros