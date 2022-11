Το 11ο ΓΕΛ Πάτρας στους δρόμους του Δον Κιχώτη

Την εβδομάδα 6-12 Νοέμβρη 2022, η ομάδα ERASMUS+ του 11ου ΓΕΛ Πάτρας, πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη ανταλλαγής / φιλοξενίας μαθητών , στο Τολέδο της Ισπανίας, στην επαρχία της Villaluenga de la Sagra.

Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στα πλαίσια του νέου προγράμματος ERASMUS + του σχολείου με τίτλο ECO-LOGICAL ? και στόχο την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων εφήβων στις έννοιες της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της ορθής χρήσης και κατανάλωσης τροφίμων και ρούχων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές δημιούργησαν πρωτότυπα στολίδια, δώρα και Χριστουγεννιάτικα είδη από ρούχα και υφάσματα που δεν χρησιμοποιούν πλέον , δίνοντάς τους έτσι νέα μορφή και χρήση. Οι έφηβοι ευφάνταστοι δημιουργοί, έχοντας κάνει σχετική προετοιμασία στην χώρα τους, εξέπληξαν με τις ιδέες τους και τις ικανότητες να αυτοσχεδιάσουν και να αξιοποιήσουν υλικά τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα κατέληγαν σε αχρηστία .Ένα μεγάλο παζάρι στήθηκε σε εορταστική εκδήλωση στο σχολείο του Τολέδο και η έννοια του second hand/ second use έγινε πράξη, γεμίζοντας τους εμπνευστές καθηγητές και τους δημιουργούς μαθητές με ιδιαίτερη χαρά για τον στόχο που επιτεύχθηκε . Έπαθλο, η εξόρμηση στη Μαδρίτη, τις thrifting γειτονιές, τα παλάτια και τα πάρκα μέχρι που, τελικά , να υποκλιθούμε, στο μουσείο Reina Sofia, μπροστά στην Guernica του Πικάσσο.

Η φιλοξενία των Ισπανών άψογη, η paella άφθονη, το λιθόστρωτο Toledo ξεχασμένο από το χρόνο μέσα στα τείχη, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO,μία ολόκληρη πόλη μουσείο ιστορίας και αρχιτεκτονικής.

Καλή μας συνέχεια, λοιπόν, σε ένα μεγάλο ταξίδι 3 χρόνων και 5 χωρών που μόλις ξεκίνησε!

Η παιδαγωγική ομάδα Erasmus+ του 11ου ΓΕΛ Πατρών