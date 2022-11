Με επιτυχία η επίσκεψη εκπροσώπων Αμερικανικών ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9.11.22 η επίσκεψη της αντιπροσωπείας 13 ΑΕΙ των ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του International Academic Partnership Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, στην επίσκεψη παρευρέθηκε η Πρυτανική Αρχή του Iδρύματος, οι Κοσμήτορες και μέλη ΔΕΠ από όλες τις Σχολές του, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπησή του, αναφέρει η ανακοίνωση του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τα εξής πανεπιστήμια:

California Polytechnic State University

Columbia University

Harvard University

Indiana University

Michigan State University

University of Alabama

University of California, Berkeley

University of Cincinnati

University of Delaware

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of South Alabama

Widener University

York College of Pennsylvania

Η συνάντηση ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα πιο δυναμικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, από την ίδρυσή του έχει θέσει στόχους προς τη διεθνή αναγνώριση, τις διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και την εξωστρέφεια. Από την αρχή της θητείας της Πρυτανείας μας, η διεθνοποίηση θεωρείται μεγάλης σημασίας και γι' αυτό την έχουμε θέσει ως το επίκεντρό μας στις προτεραιότητές μας. … Ακόμα κι αν έχουμε ήδη κάποιες συμφωνίες, είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε. Ακόμα κι αν βρισκόμαστε στα πολύ πρώιμα στάδια του εντοπισμού κοινών επιστημονικών τομέων ενδιαφέροντος, είμαστε εδώ για να βρούμε τον τρόπο να μετατρέψουμε αυτά τα ενδιαφέροντα σε ουσιαστικές συνεργασίες. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο μας μπορεί να δώσει το έναυσμα για την έναρξη αποτελεσματικών συζητήσεων για την οικοδόμηση συνεργασιών μεταξύ μας».

Εν συνεχεία, ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, κ. Christos Giannopoulos, από το Harvard University, αναφέρθηκε στους προσδοκώμενους στόχους της συνάντησης εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς. Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του Ιδρύματος από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθηγητή Δ. Μαντζαβίνο και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με άμεσες συζητήσεις των αμερικανών ακαδημαϊκών με τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί χώρους της Πανεπιστημιούπολης.