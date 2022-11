Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Anubis, το «Plant Power», ένα από τα καλύτερα βιβλία διατροφής της χρονιάς

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Plant Power», ένα από τα καλύτερα βιβλία διατροφής της χρονιάς, όπως χαρακτηρίστηκε. Ο απόλυτος οδηγός διατροφής για να αξιοποιήσετε τη δύναμη των φυτών και να αλλάξετε τη ζωή σας! Από τον Ian K. Smith, τον #1 συγγραφέα του best seller «Clean & Lean» των «New York Times».

Για εκείνους που θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη των φρούτων, των λαχανικών και των σύνθετων υδατανθράκων -χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα αγαπημένα τους κρεατικά, γαλακτοκομικά, ψάρια και λιπαρά- το νέο βιβλίο του Ian K. Smith προσφέρει στο πιάτο τις πιο γευστικές -και ωφέλιμες για την υγεία- φυτικές τροφές.

Σε ένα λεπτομερές, μα εύκολο στην εκτέλεση, πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων, οι αναγνώστες, μέρα με τη μέρα, καταφέρνουν να αντιστρέψουν το ποσοστό καθημερινής κατανάλωσης κρέατος – φυτικής τροφής από 70/30 σε 30/70, πετυχαίνοντας απώλεια βάρους με φυσικό και ευχάριστο τρόπο, που χαρίζει αίσθημα πληρότητας και ικανοποίησης.

Το βιβλίο «Plant Power» κάνει το πέρασμα στη φυτική διατροφή ευχάριστο και παράλληλα ωφελεί τον πλανήτη, σας εξοικονομεί χρήματα και αυξάνει την απόδοσή σας, δίχως να χρειάζεται να θυσιάσετε την απόλαυση της γεύσης και των αγαπημένων σας φαγητών.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Οι αναγνώστες που αναζητούν έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής θα βρουν σε αυτό το βιβλίο όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν.» – publishersweekly.com

«Πραγματικά απαραίτητο για όσους θέλουν μια πιο υγιεινή ζωή, χωρίς να στερηθούν τα φαγητά που αγαπούν!» – goodmorningamerica.com

ΜΕ ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ.

*Ο Dr. Ian K. Smith έχει γράψει 15 βιβλία, 8 από τα οποία είναι best seller στη λίστα των New York Times. Είναι επίσης ο συγγραφέας του βραβευμένου The Blackbird Papers (Τιμητικό Βραβείο Μυθοπλασίας BCALA για το 2005). Τα βιβλία του έχουν βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να χάσουν βάρος, να μειώσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να περιορίσουν τη λαχτάρα τους για φαγητό.

Αποφοίτησε από το Κολέγιο του Χάρβαρντ και συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Teachers College του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Παρακολούθησε την Ιατρική Σχολή του Dartmouth και ολοκλήρωσε τα δύο τελευταία χρόνια της ιατρικής του εκπαίδευσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Chicago Pritzker.

Έχει δημιουργήσει δύο εθνικές εκστρατείες για την υγεία -το 50 Million Pound Challenge και το Makeover Mile- και υπηρέτησε δύο θητείες υπό τον Πρόεδρο Ομπάμα στο Προεδρικό Συμβούλιο για τη φυσική κατάσταση, τον αθλητισμό και τη διατροφή.

Στοιχεία Βιβλίου:

Συγγραφέας: Ian K. Smith

Μετάφραση: Ουρανία Πετροπούλου

Πρωτότυπος τίτλος: Plant Power: Flip Your Plate, Change Your Weight

Κατηγορία: Βιβλίο Αναφοράς

Σελίδες: 288.

