Avatar: The Way of Water - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του πολυαναμενόμενου σίκουελ

Το «Avatar: The Way of Water» απέκτησε το πρώτο του επίσημο τρέιλερ πριν από λίγη ώρα, μιας και η 20th Century Studios έφερε στη δημοσιότητα το κλιπ με τα εντυπωσιακά πλάνα από το νέο φιλμ.

Ο Τζέιμς Κάμερον επέστρεψε μετά από μία μεγάλη αναμονή, μέσα από το «The Way of Water» που από ό,τι φαίνεται θα είναι αντάξιο του πρώτου Avatar.

Δείτε το τρέιλερ του «Avatar: The Way of Water»