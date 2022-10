Κρίστι Τέρλιγκτον: 34 χρόνια μετά, ξαναποζάρει για το Eternity στην αγκαλιά του άντρα της

Αξεπέραστο icon της αρωματικής παράδοσης του οίκου Calvin Klein, το super model Κρίστι Τέρλιγκτον, που αντιπροσώπευσε την πιο φίνα, φυσική ομορφιά της χρυσής εποχής των super models. Σήμερα, 34 χρόνια μετά την πρώτη καμπάνια του «Εternity» το 1988, η 53χρονη καλλονή, νυν ακτιβίστρια αλλά και οπαδός του wellness και της αισθητικής της απλότητας, επανέρχεται στο προσκήνιο του ίδιου, αλλά ανανεωμένου αρώματος, αγκαλιά με το γοητευτικό σύζυγό της, σκηνοθέτη, συγγραφέα, παραγωγό και ηθοποιό Εντουαρντ Μπερνς. Οι δυο τους αντιπροσωπεύουν την αγάπη που διαρκεί from here to eternity σε εποχές που τίποτα δεν είναι βέβαιο.

Η τηλεοπτική καμπάνια, από τον Matt Lambert, είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακών ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτογραφιών οικειότητας. Eίναι μία σειρά πλάνων από χαρούμενες στιγμές δίπλα στον ωκεανό, φόρος τιμής στην ιστορία αγάπης τους με τη διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού αγάπης «Unchained Melody» του Lykke Li, να τους συντροφεύει. Ο Lachlan Bailey φωτογράφησε το εμβληματικό ζευγάρι σε ένα κλασικό ασπρόμαυρο φωτογραφικό σκηνικό. Γυρισμένο στην παραλία, με τα μαλλιά της Κρίστι να ανεμίζουν ανέμελα από το αεράκι του ωκεανού και εκείνον να την τραβάει με λατρεία πάνω του. Όλα παραπέμπουν στις πολλές αναμνήσεις στο χρόνο που έχει το αχώριστο ζευγάρι.

Το νέο Line extension, Eternity Cologne for him και το Eternity Eau Fresh for her, αλλά και η διαρκής κληρονομιά του εμβληματικού αρώματος Eternity Calvin Klein επαναπροσδιορίζονται. «Ηταν πάντα αισθησιακό. Ηταν πάντα ρομαντικό. Ηταν πάντα συναρπαστικά κλασικό» είπε η Τέρλιγκτον για το άρωμα στο Harper’s Bazaar. Για την ίδια ως ambassador είναι υπέροχο να βλέπει «τα δημιουργικά μυαλά της εταιρείας να εξελίσσουν με νέο τρόπο κάτι τόσο iconic».