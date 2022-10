Είσαι νέος φοιτητής; Με ειδικές εκπτώσεις και προσφορές τα εμπορικά της Πάτρας θα σε κάνουν να αισθανθείς σαν στο ...σπίτι σου

Στο πλαίσιο του «Welcome to up» το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέεται με την αγορά της πόλης και τα εμπορικά της καταστήματα και υποδέχεται τους νέους φοιτητές προφέροντάς τους ειδικές εκπτώσεις και προσφορές για όλες τις ανάγκες τους, από την ένδυση έως την αγορά βιβλίων και χαρτικής ύλης, από την επίπλωση και τη διακόσμηση του φοιτητικού σπιτιού έως την αγορά τροφίμων, λουλουδιών, καλλυντικών και ηλεκτρονικών συσκευών, από την αγορά γυαλιών έως την αγορά υλικών για χόμπι, από τις υπηρεσίες φανοποιείου, έως τις ξένες γλώσσες και την εκγύμναση.

Με αυτό τον τρόπο, αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας δίνει το δικό του δυναμικό «παρών» με σημείο εκκίνησης το τριήμερο Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά με διάρκεια πέραν αυτού καθώς η δράση θα διαρκέσει για όλο το χρόνο. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλη τη λίστα των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση ενώ οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση απλά με την επίδειξη του φοιτητικού τους πάσο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών και μια κοινή προσπάθεια αμοιβαίας στήριξης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής αγοράς, στο πλαίσιο του Welcome to up που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων, το τριήμερο 14- 15- 16 Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην καμπάνια αυτή θα σταλούν στα mail όλων των φοιτητών και θα προβληθούν στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και του Εμπορικού Συλλόγου. Μπορείτε να αναζητήσετε τη λίστα των καταστημάτων που συμμετέχουν, καθώς και τις ειδικές εκπτώσεις που προσφέρουν στο σύνδεσμο: https://www.upatras. gr/wp-content/uploads/2022/10/ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- 20222.xlsx

