Νίκος Νικολόπουλος: «Η Μαρία Καρυστιανού και οι ασυμβίβαστοι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι "μια υπόθεση" της επικαιρότητας»

Δήλωση του Νίκου Νικολόπουλου σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη και το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

Η δήλωση του Νίκου Νικολόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η Μαρία Καρυστιανού και οι ασυμβίβαστοι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι «μια υπόθεση» της επικαιρότητας. Είναι η ζωντανή συνείδηση ενός λαού που αρνείται να συμβιβαστεί με τη συγκάλυψη, την ατιμωρησία και την κυνική διαχείριση του πένθους.

Στέκομαι δημόσια και καθαρά στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, στο πλευρό κάθε μάνας και κάθε πατέρα που έχασε παιδί και βγήκε όρθιος να ζητήσει δικαιοσύνη. Όχι δικαιοσύνη βιτρίνας, αλλά δικαιοσύνη με ευθύνες και ποινές.

Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία των μεγαλοεργολάβων και των τεχνικών εταιρειών που πληρώθηκαν στο πολλαπλάσιο για τη Σύμβαση 717 και ποτέ δεν την

υλοποίησαν. Από αυτή την εγκληματική αδράνεια δολοφονήθηκαν ανθρώπινες ζωές.

Πώς γίνεται να στήνεται δίκη παρωδία χωρίς τους ηθικούς αυτουργούς στο εδώλιο; Ποιο ΣΔΟΕ τους ελέγχει; Ποιος εισαγγελέας τους αγγίζει;

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος εκπροσωπεί τους ασυμβίβαστους, τους αβόλευτους, τους αδύναμους. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε. Δεν θα υποχωρήσουμε.

Η δικαιοσύνη δεν είναι χάρη. Είναι υποχρέωση.

Η μνήμη δεν φιμώνεται.

Η αλήθεια δεν μπαζώνεται.