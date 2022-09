Γ. Αγγελόπουλος: Ο Ατζούν του τάζει 200.000 ευρώ και παρουσίαση για το «I am celebrity, get me out of here»!

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αποτελεί τον διακαή πόθο του Acun Ilicali για την All – Star εκδοχή του «Survivor». Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Τούρκος παραγωγός προσφέρει «γη και ύδωρ» στον Ντάνο προκειμένου να αποσπάσει μία θετική απάντηση.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο Acun Ilicali δίνει στον Ντάνο εκτός από 200 χιλιάδες ευρώ και τον ρόλο κεντρικού παρουσιαστή στο «I am celebrity, get me out of here»!

Πρόκειται για ριάλιτι στο οποίο συμμετέχουν διάφοροι διάσημοι. Σε αυτό, παίρνουν μέρος σε διάφορες δοκιμασίες με στόχο να ξεπεράσουν τα όριά τους.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο Ντάνος σκοπεύει να κυνηγήσει μία καριέρα ηθοποιού. Γι’ αυτόν τον λόγο θα ταξιδέψει τον Ιανουάριο στο εξωτερικό αφού έχει κλείσει για να βρίσκεται σε δύο ταινίες.