Καύσιμα, ζυμαρικά, κρέας, μπύρα και χαρτικά οδεύουν να μετατραπούν σε «είδη πολυτελείας» παγκοσμίως

Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί μετά το τέλος των περιορισμών που συνόδευαν τον κορωνοϊό, την έναρξη του ουκρανικού πολέμου και, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα φθάσει το 8,3% φέτος. Πώς η κατακόρυφη αύξηση των τιμών θα επηρεάσει τα νοικοκυριά;

Καύσιμο

Από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, με τη Ρωσία να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο. Ένα βαρέλι Brent της Βόρειας Θάλασσας «άγγιξε» τα 140 δολάρια το βαρέλι πριν επιστρέψει κάτω από το όριο των 100 δολαρίων. Αυτό προκάλεσε την άνοδο των τιμών της βενζίνης, που ξεπέρασε τα δύο ευρώ ανά λίτρο τον Μάρτιο στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ή τα πέντε δολάρια ανά γαλόνι (3,78 λίτρα) στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα Ιουνίου. Το ίδιο ισχύει και για το μαζούτ και το φυσικό αέριο: η ενέργεια είναι μακράν η κύρια συνιστώσα του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, με αύξηση 38,% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Αυτό έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς αυξάνει το κόστος παραγωγής στις επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που ορισμένα εργοστάσια έχουν κλείσει για να αποφύγουν τους υπερβολικούς λογαριασμούς.

Ζυμαρικά, φασόλια και τορτίγιες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκτοξεύσει τις τιμές των σιτηρών στα ύψη και ώθησε το σιτάρι σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές Μαρτίου. Ως αποτέλεσμα, τα ζυμαρικά έγιναν πιο ακριβά. Τον Μάιο, η Allianz εκτίμησε ότι αυξήθηκαν κατά 19% στην ευρωζώνη τους τελευταίους 18 μήνες. Στον Καναδά, σημαντικό εξαγωγέα σιταριού, η τιμή μιας συσκευασίας ζυμαρικών 500 γραμμαρίων αυξήθηκε κατά 60 σεντς μέσα σε ένα χρόνο στα 3,16 καναδικά δολάρια (2,39 δολάρια ΗΠΑ), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Στην Ταϊλάνδη, τα στιγμιαία ζυμαρικά, ένα δημοφιλές προϊόν του οποίου η τιμή καθορίζεται από το κράτος, αυξήθηκαν σε τιμή τον Αύγουστο για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, από 1 μπατ (0,03 δολάρια) σε 7 μπατ.

Όσον αφορά το καλαμπόκι, ένα κιλό τορτίγιας, βασικό τρόφιμο στο Μεξικό, αυξήθηκε κατά 2,79 πέσος (0,15 δολάρια) κατά μέσο όρο από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για ένα από τα προϊόντα που επηρεάζουν περισσότερο τον πληθωρισμό στη χώρα. Στη Βραζιλία, ένα άλλο τρόφιμο που υπάρχει στα περισσότερα γεύματα, τα φασόλια “καριόκα” κόστισαν 22,67% περισσότερο τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Κρέας

Με τα σιτηρά πιο ακριβά, η διατροφή των βοοειδών είναι πιο δαπανηρή, αυξάνοντας έτσι τις τιμές του κρέατος. Το χοιρινό κρέας, το κρέας που καταναλώνεται περισσότερο στην Κίνα, έφθασε τον Αύγουστο σε αύξηση ενός έτους κατά 22%. Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές θα αντλήσουν από τα στρατηγικά αποθέματα του τροφίμου για δεύτερη φορά φέτος για να σταθεροποιήσουν την τιμή. Στην Αργεντινή, το μοσχαρίσιο κιμά, δημοφιλές για τις παραδοσιακά χαμηλές τιμές του, αυξήθηκε κατά 76,7% σε ετήσια βάση. Η χώρα υποφέρει από ένα από τα χειρότερα ποσοστά πληθωρισμού στον κόσμο, 56,4% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Στην Ευρώπη, η τιμή των πουλερικών ιδιαίτερα αυξήθηκε, ενθαρρυνόμενη επίσης από τη γρίπη των πτηνών. Τα 100 κιλά κοτόπουλου αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπύρα

Ο πληθωρισμός είναι επίσης αισθητός την εποχή των ποτών: η μπύρα «πληρώνει» την αύξηση της τιμής του κριθαριού και του σιταριού, αλλά και του αλουμινίου των κουτιών και του γυαλιού των φιαλών. Τα ποτά αυτά είναι «70% ακριβότερα από ό,τι πριν από τον πόλεμο» στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ένωση Ζυθοποιών της Ευρώπης. Η ολλανδική Heineken δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές της κατά 8,9% κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg, η βραζιλιάνικο-βελγική AB InBev (Corona, Budweiser, Quilmes…) αύξησε τις τιμές της κατά 8%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πίντα μπύρας ξεπέρασε τις 4 λίρες, το υψηλότερο επίπεδο από το 1987, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Στατιστικών.

Εφημερίδες

Το χαρτί πωλείται επίσης σε υψηλότερη τιμή. Η παραγωγή του απαιτεί πολλή ενέργεια και η τιμή του χαρτοπολτού είχε ήδη αυξηθεί με την επανέναρξη της δραστηριότητας μετά τις δεσμεύσεις. Οι γαλλικές εφημερίδες όπως η Le Figaro, η L’Humanité και η Le Point έχουν ακριβύνει κατά μερικές δεκάδες λεπτά του ευρώ από τον Ιανουάριο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφημερίδες όπως οι The Sun, The Times και The Sunday Mail ανακοίνωσαν επίσης αυξήσεις τιμών. Άλλες εφημερίδες επέλεξαν να μειώσουν τη σελιδοποίησή τους. Συνολικά, οι τιμές των εφημερίδων αυξήθηκαν κατά 6,5% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat.