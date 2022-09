Η βράβευση της Αφροαμερικανής ηθοποιού Σέριλ Λι Ραλφ ήταν από τις συγκινητικές στιγμές των φετινών Έμμυ

Από τις ωραιότερες και πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής, 74ης τελετής απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy που έγινε ξημερώματα Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα Ελλάδος στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες στη Καλιφόρνια, ήταν το Emmy για την καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά που κέρδισε η 65χρονη Αφροαμερικανή ηθοποιός Sheryl Lee Ralph για το “Abbott Elementary”.

H συγκεκριμένη σειρά του τηλεοπτικού δικτύου ABC, αποτελεί δημιουργία της Quinta Brunson και πρωταγωνιστούν η ίδια και οι Janelle James, Tyler James Williams, Lisa Ann Walter, Κρις Περφέτι και η ταλαντούχα Σέριλ Λι Ραλφ που απέδειξε πως πρέπει να αγωνιζόμαστε και να μην εγκαταλείπουμε τα όνειρα μας. Η Σέριλ Λι Ραλφ όπως διαβάσαμε, έγινε η δεύτερη μόλις μαύρη ηθοποιός που κερδίζει βραβείο Έμμυ Β' Γυναικείου σε Κωμική σειρά (η πρώτη ήταν η Τζάκι Χάρι για το «227» πριν από 35 σχεδόν χρόνια, το 1987).

Όσοι παρακολούθησαν την τελετή ή είδαν μετά αποσπάσματα, θα εντυπωσιάστηκαν με την Σέριλ Λι Ραλφ που έχει γεννηθεί στο Γουοτερμπέρι του Κονέκτικατ στις ΗΠΑ καθώς μόλις ανέβηκε προφανώς πολύ φορτισμένη, σαστισμένη και συγκινημένη στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της, πήρε μία βαθιά αναπνοή και άρχισε να τραγουδά ξεσηκώνοντας το κοινό της τελετής.

“I am an endangered species, but I sing no victim’s song”, άρχισε να ερμηνεύει το κομμάτι της Dianne Reeves που ήταν επιτυχία το 1993 ως έναν ύμνο προσωπικής της νίκης και δικαίωσης.

“Είμαι γυναίκα, είμαι καλλιτέχνιδα και γνωρίζω που ανήκει η φωνή μου”, είπε με το κοινό του Microsoft Theater να την αποθεώνει και να της χαρίζει ένα ολόθερμο χειροκρότημα.

