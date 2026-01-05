«Stranger Things»: Έτσι επιλέχθηκε το «Heroes» του Ντέιβιντ Μπόουι

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν πώς η εμβληματική επιτυχία του Ντέιβιντ Μπόουι «Heroes» επιλέχθηκε ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things» η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα. Η σειρά συνοδεύεται από εντυπωσιακό soundtrack με επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 από καλλιτέχνες όπως η Κέιτ Μπους, ο Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος, οι ABBA και άλλοι. Στους τίτλους τέλους το κλασικό single του Ντέιβιντ Μπόουι, «Heroes» είναι το τελευταίο τραγούδι ολόκληρης της σειράς που ακούγεται.

Σε δηλώσεις του στο Netflix Tudum, ο συνδημιουργός της σειράς, Ρος Ντάφερ, αποκάλυψε ότι το τραγούδι επιλέχθηκε μετά από πρόταση του Τζο Κίρι, ο οποίος υποδύεται τον Στιβ Χάρινγκτον στη σειρά και κυκλοφορεί επίσης μουσική με το ψευδώνυμο Djo.

«Μόλις το είπε ο Τζο, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για το τέλος της σειράς επειδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας ύμνος για το Stranger Things» είπε. «Το να χρησιμοποιήσουμε την αρχική εκδοχή του Μπόουι ήταν σωστό και ταιριαστό για το τέλος» συμπλήρωσε.

Το τραγούδι έγινε αμέσως μία από τις σήμα κατατεθέν επιτυχίες του μουσικού είδωλου μετά την κυκλοφορία του στο ομώνυμο άλμπουμ του 1977. Πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένο από μια αγκαλιά κάτω από το Τείχος του Βερολίνου που είδε ο Μπόουι και ηχογράφησε στα Hansa Studios στο Δυτικό Βερολίνο, σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από το Τείχος του Βερολίνου.

Το τραγούδι, το οποίο συνυπογράφει ο αείμνηστος Ντέιβιντ Μπόουι με τον Μπράιαν Ίνο, ερμηνεήυθηκε στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και έκτοτε έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Oasis, Depeche Mode, Yungblud, Ντέιβιντ Μπερν και πολλούς άλλους.