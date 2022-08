Το εμβληματικό έργο της Φρίντα Κάλο «Ο Ντιέγκο και εγώ» θα εκτεθεί για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια

Με αξία άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το ακριβότερο πορτρέτο Λατινικοαμερικανού καλλιτέχνη όλων των εποχών. Η πώληση θεωρείται ιστορική αφού όχι μόνο ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, αλλά πουλήθηκε και σε πολύ υψηλότερη τιμή από κάθε άλλο έργο της. Το προηγούμενο ρεκόρ υψηλής πώλησης το είχε σημειώσει ο σύζυγος της Κάλο, Ντιέγκο Ριβέρα, με τον πίνακα "Los Rivales" του 1931, ο οποίος πωλήθηκε έναντι 9,76 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία το 2018. Το προηγούμενο ρεκόρ της Φρίντα Κάλο είχε δημιουργηθεί το 2016, όταν ο πίνακας "Two Nudes in the Forest" πωλήθηκε για 6,8 εκατομμύρια ευρώ, επίσης στη Νέα Υόρκη.

Στην έκθεση στο Malba, ο Αργεντίνος συλλέκτης θα εκθέσει περισσότερα από 240 έργα, πολλά από τα οποία έχουν να παρουσιαστούν στο κοινό εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η τελευταία φορά που το "Diego y yo" εκτέθηκε δημόσια ήταν το 1998.

Η αυτοπροσωπογραφία ήταν το πιο επαναλαμβανόμενο είδος στη σύντομη αλλά έντονη εικαστική παραγωγή της Φρίντα Κάλο: ζωγράφισε τον εαυτό της τρεις φορές τη δεκαετία του 1920, είκοσι φορές την επόμενη δεκαετία, άλλες είκοσι φορές τη δεκαετία του 1940 και τέλος πέντε φορές τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 1954.

Συνολικά, το ένα τρίτο του συνόλου του έργου της είναι αυτοπροσωπογραφίες -παρά τις πολλές άλλες στις οποίες η παρουσία της, αν και όχι ρητή, ήταν είτε μεταφορική είτε συμβολική. Σε αντίθεση με τον συχνά επαναλαμβανόμενο μύθο, η Φρίντα δεν έγινε ζωγράφος επειδή ήταν κατάκοιτη μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα στα νιάτα της. Η καλλιτεχνική κλίση της Κάλο προέκυψε στην παιδική της ηλικία και γαλουχήθηκε στους κόλπους της πυρηνικής της οικογένειας, με την υποστήριξη ενός πατέρα που ήταν διάσημος φωτογράφος και ερασιτέχνης ζωγράφος.

Το έργο «Ο Ντιέγκο και εγώ» είναι η τελευταία αυτοπροσωπογραφία που ολοκλήρωσε η Κάλο πριν από το θάνατό της το 1954. Ο πίνακας ολοκληρώθηκε το 1949 και τη δείχνει δακρυσμένη με το πρόσωπο του Ντιέγκο στο μέτωπό της - σαν τρίτο μάτι. Τα δάκρυα στα μάτια της πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν τα συναισθήματά της για την σχέση του Ριβέρα με τη Μεξικανή ηθοποιό Μαρία Φελίξ εκείνη την εποχή.

Η σχέση των δυο κορυφαίων καλλιτεχνών υπήρξε πάντα θυελλώδης. Παντρεύτηκαν και χώρισαν δυο φορές και είχαν σύντομες σχέσεις με άλλους που στην ουσία ενδυνάμωναν την δύσκολη σχέση τους. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1929. Χώρισαν το 1940, αλλά συμφιλιώθηκαν και ξαναπαντρεύτηκαν την ίδια χρονιά.

Η Κάλο εξέθεσε με τόλμη της προσωπική της ζωή στα έργα της, την αναπηρία της και τα πάθη του έρωτα, ενώ ο Ντιέγκο συμπεριέλαβε την Κάλο στην μεγάλη εμβληματική του τοιχογραφία γνωστή και ως «Παναμερικανική Ενότητα».

