Ερντογάν: Πού θα στείλει το Αμπντουλχαμίντ Χαν - Εκδόθηκε η Navtex

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Ούτε οι μαριονέτες ούτε αυτοί που τραβούν τα νήματά τους θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο», σημείωσε δηκτικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας στη συνέχεια με σαφείς αιχμές για την Ελλάδα ότι «τουλάχιστον θα θυμούνται τον Εθνικό Αγώνα εδώ κι έναν αιώνα. Αλλά δεν πρέπει να φοβούνται. Αρχή μας είναι όχι μόνο να μην επιτρέπουμε το σφετερισμό των δικαιωμάτων μας, αλλά και να μην εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός».

Έρευνες μέχρι τις 7 Οκτωβρίου



Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Τουρκία εξέδωσε και τη σχετική Navtex:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.