Lockdown στη Σαγκάη: «Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει» - Ελληνίδα περιγράφει όσα βιώνει εδώ και έναν μήνα

Στο τέλος, η κάτοικος της Σαγκάης είπε πως αρκετοί είναι εκείνοι που θέλουν να φύγουν «και περιμένουν να ανοίξουν οι υπηρεσίες ώστε να φτιάξουν τα διαβατήριά τους κλπ».

Νέο «μαύρο» ρεκόρ



Στη Σανγκάη, το οικονομικό κέντρο της Κίνας καταγράφηκε σήμερα νέος αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού που εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς η χώρα επιβάλλει νέα lockdown.

Η Οικονομική Ζώνη του Αεροδρομίου της Τσενγκτσόου, μια βιομηχανική περιοχή στην κεντρική επαρχία Χενάν που φιλοξενεί εγκαταστάσεις παραγωγής εταιρειών περιλαμβανομένης της Foxconn, προμηθευτή της Apple Inc, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ένα λοκντάουν 14 ημερών «που θα προσαρμόζεται ανάλογα με την επιδημική κατάσταση». Foxconn είναι η εμπορική επωνυμία της Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

Μόνο προσωπικό με πιστοποιητικά σε ισχύ, υγειονομικούς κωδικούς και απόδειξη πραγματοποίησης αρνητικών τεστ για Covid θα μπορούν να φύγουν από τη ζώνη στη διάρκεια της περιόδου αυτής των 14 ημερών, αν και «ειδικά οχήματα» θα μπορούν να ταξιδεύουν φυσιολογικά για επαγγελματικούς λόγους, ανέφεραν οι αρχές της οικονομικής ζώνης σε καταχώρισή τους σε επίσημο λογαριασμό του WeChat.

Η Foxconn δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ η βορειοδυτική πόλη Σιάν ανακοίνωσε πως επιβάλλει προσωρινά μερικό lockdown στους 13 εκατομμύρια κατοίκους της έπειτα από δεκάδες μολύνσεις με Covid-19 που καταγράφηκαν αυτό το μήνα.

Οι νέοι περιορισμοί σημαίνουν αναταράξεις σε εκτεταμένες αλυσίδες προμηθειών που φαίνεται πιθανό να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις σε αποστολές φορτίων από εταιρείες, περιλαμβανομένης της Apple. Οικονομολόγοι λένε επίσης πως οι περιορισμοί θα επιβαρύνουν τη φετινή οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η Σανγκάη, η οποία υπήρξε το επίκεντρο του τελευταίου ξεσπάσματος της επιδημίας στην Κίνα, ανέφερε σήμερα για τις 15 Απριλίου αριθμό ρεκόρ 3.590 κρουσμάτων με συμπτώματα και 19.923 ασυμπτωματικά κρούσματα. Ο αριθμός των ασυμπτωματικών κρουσμάτων είναι ελαφρώς αυξημένος από τα 19.872 που ήταν μία ημέρα νωρίτερα.