Για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά κατηγορήθηκε ο ηθοποιός Φρανκ Λανγκέλα

Αίσθηση και πολλά σχόλια έχει προξενήσει η είδηση για τον 84χρονο σήμερα γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Φρανκ Λανγκέλα ότι κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Λανγκέλα όπως έγινε γνωστό, απολύθηκε από την σειρά «The Fall of the House of Usher» λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Πριν λίγους μήνες όπως έγραψε το flix.gr, ανακοινώθηκε πως ο Μάικ Φλάναγκαν και η εταιρεία παραγωγής του Interpid Pictures ετοιμάζονται να μεταφέρουν τo «The Fall of the House of Usher», τη μικρή ιστορία γεμάτη συμβολισμούς του Εντγκαρ Αλαν Πόε, την οποία δημοσίευσε στην ανθολογία του «Tales of the Grotesque and Arabesque» το 1840, για λογαριασμό της πλατφόρμας του Netflix.

Τα γυρίσματα μπορεί να έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, αλλά τα πρώτα νέα από το σετ δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Σύμφωνα με άρθρο του Entertainment Weekly, o βετεράνος ηθοποιός Φρανκ Λανγκέλα, ο οποίος ηγείται ενός εξαιρετικού καστ καθώς πρωταγωνιστεί στον ρόλο του δυναμικού πατριάρχη του οίκου των Άσερ, τον Ρόντερικ Άσερ, απολύθηκε από την σειρά μετά από ανάρμοστη συμπεριφορά που είχε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

Πιο συγκεκριμένα ο 84χρονος ηθοποιός κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένου κι ενός ανάρμοστου σχολίου στο σετ σε μια γυναίκα ηθοποιό, κάτι που προκάλεσε την έρευνα. Τα γυρίσματα της σειράς ήδη βρίσκονται στη μέση και απ’ ότι φαίνεται ο Λανγκέλα θα αντικατασταθεί και οι σκηνές στις οποίες εμφανίζεται θα ξαναγυριστούν από την αρχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχόλιο τόσο από κάποιον εκπρόσωπο ή τον ίδιο τον Λανγκέλα όσο και από το Netflix.

Στην σειρά επίσης πρωταγωνιστούν και η Κάρλα Γκουτζίνο, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει και στα δυο μέρη της ανθολογίας του Φλάναγκαν «The Haunting», σε έναν άγνωστο ρόλο μέχρι στιγμής, η αγαπητή Μαίρη ΜακΝτόνελ (Χορεύοντας με τους λύκους, Οι Αθόρυβοι) στον ρόλο της δίδυμης αδερφής του Ρόντερικ, ο Καρλ Λάμπλι στον ρόλο του Σ. Ογκούστ Ντουπέν και ο Μαρκ Χάμιλ σε έναν επίσης άγνωστο ρόλο.

Ο Φλάναγκαν θα γράψει το σενάριο της σειρά και θα το σκηνοθετήσει μαζί με τον Μίχαελ Φιμονιάρι, ο οποίος θα σκηνοθετήσει τα μισά από τα 8 επεισόδια της σειράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ημερομηνία κυκλοφορία της σειράς στο Netflix.