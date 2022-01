Ανεμβολίαστοι από 1η Φλεβάρη όσοι ενήλικοι δεν έχουν κάνει 3η δόση στους 7 μήνες

Η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού θα λήγει από την 1η Φεβρουαρίου στους επτά μήνες για όλους τους ενήλικες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. «Υπάρχουν επαρκέστατα ραντεβού, ώστε όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου να κάνουν και την τρίτη δόση.

Από την 1η Φεβρουαρίου, θα ισχύσει για όλους τους ενήλικες και όχι μόνο για όσους είναι 60 ετών και άνω, όσοι ενώ δικαιούνται και μπορούν, δεν θα έχουν κάνει την τρίτη δόση, θα πάψει να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα προνόμια που προσφέρει, όπως η είσοδος σε εστιατόρια και άλλους κλειστούς χώρους, εάν έχει παρέλθει το 7μηνο μετά από την δεύτερη δόση του εμβολίου», είπε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, αυτοί που δικαιούνται, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει ακόμη την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορωνοϊού είναι περίπου 500.000 πολίτες.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η διάρκεια του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού δεν επηρεάζεται και συνεχίζει να ισχύει για 9 μήνες, αλλά αυτό αφορά μόνο τα ταξίδια στο εξωτερικό και δεν θα γίνεται δεκτό για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης στην Ελλάδα.

Για το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα λυθεί το πρόβλημα, ενώ γνωστοποίησε επίσης ότι από αύριο 10/1 θα διατεθούν 300 κλίνες Covid σε ιδιωτικές κλινικές.

Σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε με τις ελλείψεις self test στα φαρμακεία ενόψει ανοίγματος σχολείων, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως όσοι δεν πρόλαβαν να βρουν στα φαρμακεία θα βρουν στις σχολικές μονάδες.

«Οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες, το 90% μαθητών και εκπαιδευτικών έχουν προμηθευτεί self test και δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην επανέναρξη των σχολείων. Θεωρούμε ότι αν υπάρξουν δυσλειτουργίες αυτές θα είναι λίγες και αντιμετωπίσιμες, δεδομένου του υψηλού ποσοστού που έχει προμηθευτεί τα self test, του γεγονότος γονείς να είχαν self test και να μην προμηθεύτηκαν αυτές τις ημέρες και των παιδιών που νοσούν και επομένως δεν χρειάζεται να κάνουν για αύριο self test», είπε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας πως «υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με τους φαρμακοποιούς, μέσα σε 4 ημέρες δόθηκαν 7,5 εκατομμύρια self test».