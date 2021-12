Tiffany & Co: Mας «τύφλωσε» με το πιο ακριβό διαμάντι στην ιστορία του

Πόση ακρότητα λάμψης είναι επιτρεπτή τα Χριστούγεννα; Οι λάτρεις των διαμαντιών έχουν για παράδειγμα σημεία αναφοράς το μονόπετρο δαχτυλίδι των 8 καρατίων που δώρισε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ ή τα κοσμήματα της Βασίλισσας Ελισάβετ στις εκθέσεις που προσελκύουν ορδές επισκεπτών από όλα τα μέρη του κόσμου. Ο περίφημος οίκος Tiffany & Co όμως αποκάλυψε μόλις ένα «ασήκωτο» κομμάτι που λαμποκοπάει εξωπραγματικά. Το «World Fair’s Necklace» παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι και αποτελείται από 180 καρατίων πετράδια στο κολιέ και ένα πελώριο διαμάντι 80 καρατίων στο κέντρο του. Μάλιστα η «κοτρώνα» μπορεί να αποκοπεί και να φορεθεί αυτόνομα και ως δαχτυλίδι. Οι εκτιμητές υπολογίζουν πως η αξία του κοσμήματος αγγίζει τα 22 εκατομμύρια λίρες και είναι το ακριβότερο στην ιστορία του label. Mε έμπνευση το art deco style πρωτοσχεδιάστηκε το 1939 και έγινε talk of the town στην αλλοτινή Νέα Υόρκη λόγω των 200 συνολικά καρατίων της αξίας του. Φέτος το design του ανανεώθηκε και το εκθαμβωτικό αυτό αριστούργημα επανεμφανίστηκε ως το κορυφαίο κατόρθωμα της Tiffany & Co μέσα στο 2021. Η επικεφαλής γεμολόγος της εταιρείας Victoria Reynolds, είπε στο περιοδικό WWD «Ετσι ξαναφανταζόμαστε το The World’s Fair Necklace, με design πιο λειτουργικό και ευέλικτο». Λέμε τώρα.