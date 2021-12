Καταγγελία ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ: «Καβάτζα» για VIP ασθενείς 47 κλίνες ΜΕΘ

Καταγγελίες για κλίνες ΜΕΘ που «φυλάγονται» έκαναν μιλώντας στο Kontra ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Παναγιώτης Παπανικολάου και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Παπανικολάου έκανε εξαρχής σαφές ότι «οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι πολύ λιγότερες, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα» και στη συνέχεια παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, με βάση τα στοιχεία για την 6η Δεκεμβρίου 2021 από τον ΕΟΔΥ: Να μας πουν οι κ.κ. Πλεύρης και Γκάγκα πόσοι από αυτούς τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν πέθαναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Δεν μας το έχουν πει ποτέ. Αυτό πρέπει να ρωτάνε κάθε απόγευμα με τη μεγαλύτερη επιμονή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης







»Από τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας (πλατφόρμα ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΙ) προκύπτει ότι εκτός ΜΕΘ, σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ, ήταν 154 διασωληνωμένοι, «μηχανικά αεριζόμενοι» ασθενείς πάσχοντες από όλες τις παθήσεις (120 περίπου με covid-19). Η κ. Γκάγκα έχει πει ότι ανακοινώνει στο συνολικό νούμερο και τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Υποθέτουμε ότι αυτοί που λέει το υπουργείο πως νοσηλεύονται εντός ΜΕΘ, είναι εντός κανονικών ΜΕΘ -που δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη κυρίως πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ-μαϊμού. Αλλά σύμφωνα με το υπουργείο, 595 ασθενείς με covid-19 είναι διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ και 120 είναι εκτός ΜΕΘ.

»Στις 27 Νοεμβρίου 2021 ο κ. Πλεύρης με γραπτή ανακοίνωση-απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων ότι δήθεν «λειτουργούν στο ΕΣΥ πλήρως 1.300 κλίνες ΜΕΘ» και ότι επιπρόσθετα, εκτός από αυτές, έχει δεσμεύσει δήθεν και όλες τις κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που είναι τουλάχιστον 350. Άρα, 1.650 σύνολο, αυτό λέει ο κ. Πλεύρης. Αφαιρώντας λοιπόν τους 595 διασωληνωμένους με covid-19, μένουν 1.055 κλίνες ΜΕΘ.

Υπάρχουν και 35 non covid ασθενείς στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Άρα, ο κ. Πλεύρης λέει ότι χτες είχαμε 1.055 κλίνες non covid ΜΕΘ, όλες υπερπλήρεις, καθώς και 35 non covid ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Σύνολο, 1.090. Είναι εξωφρενικό ψέμα. Ουδέποτε τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, την περίοδο με την χαμηλότερη νοσηρότητα μακράν, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό non covid διασωληνωμένων. Άρα, ο αριθμός των ΜΕΘ που αναφέρει ο κ. Πλεύρης είναι ένα χυδαίο, φουσκωμένο ψέμα.

»Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του υπουργείου Υγείας χτες, προκύπτει ότι η πληρότητα στις ΜΕΘ covid-19 είναι 120% (595 μέσα και 120 έξω). Το ίδιο το υπουργείο Υγείας όμως δίνει 98,9% πληρότητα ΜΕΘ covid-19. Αυτό είναι ταυτόχρονα και ασύστολο ψέμα και ομολογία ανοιχτή ότι φυλάσσονται σε συγκεκριμένες "καθηγητοπανεπιστημιακές" πτέρυγες κλίνες ΜΕΘ "καβάτζα". Σε ποια άλλη χώρα με τέτοια χυδαία ψέματα την ώρα που χαροπαλεύουν εκτός ΜΕΘ και πεθαίνουν κάθε μέρα δεκάδες συνάνθρωποί μας, θα μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε ο κ. Παπανικολάου.



Τα περί «καβάτζας» ΜΕΘ για VIP πρόσωπα επιβεβαίωσε και ο κ. Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν, μαζί με του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Υγείας, είναι 1.250. Οι 300 είναι του ιδιωτικού τομέα, για γενικά περιστατικά. Πολλές τις χρησιμοποιούν για δικές τους ανάγκες, δεν τις δίνουν στο σύστημα. Οι δημόσιες κλίνες ΜΕΘ είναι 950. Από αυτές, οι 647 δίνονται για περιστατικά covid-19. Την Τρίτη, ήταν εντός ΜΕΘ (διασωληνωμένοι και μη) 600 ασθενείς. Άρα, ακόμη και όλοι διασωληνωμένοι να ήταν, από τους 714 μένουν 114 διασωληνωμένοι με covid-19 που βρίσκονται εκτός.

Οι κλίνες ΜΕΘ για covid-19 είναι 647, αλλά μέσα είναι 600. Οι 47 κλίνες είναι κενές. Γιατί είναι κενές, ενώ έχουμε 114 ασθενείς εκτός; Τις κρατάνε για «ειδικές περιπτώσεις, μητροπολίτες, πολιτικούς, κτλ.». Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κενές κλίνες ΜΕΘ στο ΚΑΤ. Γιατί δεν μεταφέρονται εκεί π.χ. ένα ανδρόγυνο που είναι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, 58 και 59 ετών, διασωληνωμένοι από χτες; Και πολλοί άλλοι, βέβαια.Το 80% των ασθενών με covid-19 πεθαίνει εκτός ΜΕΘ. Είναι πραγματικά σκάνδαλο. Θα έπρεπε μόνο και μόνο με αυτό το στοιχείο να παρέμβει η Δικαιοσύνη.

Ν. Ηλιόπουλος: Η ευθύνη έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης

«Περισσότεροι από 100 ασθενείς με covid αυτή την στιγμή είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Σε χθεσινή εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο Kontra Channel υπήρξε καταγγελία από εκπροσώπους της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ ότι, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες ΜΕΘ, η κυβέρνηση δεν τις αξιοποιεί. Συγκεκριμένα είναι εκτός μάχης κρατημένες για "VIP περιστατικά"», σχολιάζει ο Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε σημερινή του εμφάνιση στο ΣΚΑΪ ΤV ο κ. Οικονόμου δεν διέψευσε τις καταγγελίες και απάντησε με μισόλογα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εδώ και τώρα απαντήσεις. Aπαιτείται καθημερινή ενημέρωση με αναλυτικά στοιχεία για διαθέσιμες κλίνες και αριθμό διασωληνώσεων εκτός ΜΕΘ. Όταν ακόμα και η πρόσβαση σε μία κλίνη ΜΕΘ μετατρέπεται σε προνόμιο των φίλων της πολιτικής εξουσίας, είναι φανερό ότι μιλάμε για καθεστώς. Για κάθε πολίτη που χρειάζεται πρόσβαση σε ΜΕΘ και αυτή δεν υπάρχει, η ευθύνη έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Γιάννης Οικονόμου: Αδιανόητο να γίνονται διακρίσεις

Τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που έκανε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές για VIP ασθενείς έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός να γίνονται διακρίσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» τόνισε ότι «αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να καταγγελθούν και να διερευνηθούν χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι αποκλειστικά και μόνο υγειονομικοί οι λόγοι, με τους οποίους οι πολίτες που διασωληνώνονται και χρειάζονται ΜΕΘ να πηγαίνουν σε κρεβάτια ΜΕΘ».

πηγή euro2day.gr