Ηρώ Κόβα: Ποια ήταν η κόρη του ανθρώπου πίσω από τα διάσημα ξυραφάκια της Bic

Το ζεύγος διατηρούσε άριστες σχέσεις με το ελληνικό lobby του Λονδίνου και βαριά ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας και του λεγόμενου old money. H Ηρώ Κόβα είχε δώσει αρκετές φορές το «παρών» στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για δείπνο με την βασιλική οικογένεια αλλά και στην θερινή κατοικία του πρίγκιπα Καρόλου.

Το Cipriani’s και η περίφημη άμμος από τις Μαλδίβες

Αυτά όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τον μυθικό χορό που παρέθεσε μαζί με τον σύζυγο της για εξακόσια περίπου άτομα τον Οκτώβριο του 2000 στο περίφημο Cipriani’s της Νέας Υόρκης.

Αφορμή ήταν ο γάμος της μεγάλης τους κόρης Νατάσσας -σπούδασε στο Harvard και εργάζεται στην ΕΛΤΡΑΚ- με τον δικηγόρο του Διεθνούς Δικαίου Ryan Kneiss, ένα γεγονός που συγκέντρωσε συγγενείς και φίλους της οικογένειας και των παιδιών μέσα σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

Από τους καλεσμένους δεν θα μπορούσε να λείπει το γαλαζοαίματο «άρωμα», αφού μπορεί να μην έδωσε το παρόν ο τέως βασιλιάς, τον αντικατέστησε όμως επάξια ο υιός του Παύλος με την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ.

Ο εφοπλιστής κύριος Γιώργος Λιβανός χόρεψε με την ψυχή του μαζί με την Ηρώ Κόβα όπως και όλοι οι καλεσμένοι, που διασκέδασαν με την ψυχή τους. Η βραδιά κόστισε στο ζεύγος σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν πάνω από 500.000 δολάρια, σαφώς λιγότερα από ένα πασχαλιάτικο γλέντι που έκαναν στις «Ελιές». Πρόκειται για το τεράστιο κτήμα που ανήκε στο ζευγάρι μέχρι το 2014 οπότε πουλήθηκε σε γόνο της οικογένειας Γουλανδρή έναντι 15.000.000 ευρώ.

Το κτήμα το οποίο καλύπτει μια έκταση δεκάδων στρεμμάτων και διαθέτει όλες τις ανέσεις, έγινε διάσημο όταν αποκαλύφθηκε ότι η Ηρώ Κόβα έβαλε τον σύζυγο της να φέρει λευκή άμμο από τις Μαλδίβες για την παραλία τους.

Εκεί παντρεύτηκε η δεύτερη κόρη τους κυρία Ιζαμπέλα Κόβα- έχει σπουδάσει στο Taft's και εργάζεται ως ιστορικός Τέχνης- τον επιχειρηματία κύριο Νικόλα Λιαναντωνάκη.

Η κατοικία στο Ψυχικό διακοσμημένη σε αγγλικό στυλ με το ιδιωτικό γυμναστήριο, τον υπέροχο κήπο και τα γλυπτά του Μιτεράι, έζησε μεγάλες στιγμές με πρωταγωνίστρια την Ηρώ Κόβα.

Εκεί ξεχνιόταν γράφοντας ποιήματα συνήθως σατιρικά για να χαλαρώσει και να ξεφύγει για λίγο από την συνήθη καθημερινότητα, ειδικά από τότε που έγινε γιαγιά. Δεν χάρηκε όμως όσο θα ήθελε ίσως τα έξι εγγόνια της αυτή η ξεχωριστή κυρία της κοσμικής Αθήνας ,που αδιαφορούσε για τα σχόλια, η οποία έφυγε σήμερα για το πιο μοναχικό ταξίδι.

Έφυγε έχοντας ζήσει μια έντονη και γεμάτη ζωή, την οποία μπορεί να προσομοιάσει κανείς με τον στίχο από το έπος του Φρανκ Σινάτρα που λάτρευε και την εξέφραζε απόλυτα: «I did it my way».