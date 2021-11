Έρχονται νέα μέτρα αποκλειστικά για ανεμβολίαστους: Τι θα ισχύσει για λιανεμπόριο, εστίαση, ΜΜΜ και σούπερ μάρκετ

Σενάρια για ψώνια αποκλειστικά με click away για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και παραγγελίες μόνο με take away.

Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας καθώς ο κορονοϊός δείχνει τα δόντια του και πάλι στην Ευρώπη, με πολλές χώρες να επιβάλλουν καθολικό ή και τοπικό lockdown, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα ενώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να καταγράφονται υψηλά νούμερα κρουσμάτων και κυρίως θανάτων και διασωληνωμένων. Επαναξιολόγηση των μέτρων την επόμενη εβδομάδα

Την ερχόμενη εβδομάδα, η Επιτροπή των Ειδικών θα συνεδριάσει επαναξιολογώντας την κατάσταση, ενώ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα, επιπρόσθετα και πιο στοχευμένα μέτρα για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση και να αυξηθούν έτσι τα ραντεβού των εμβολιασμών. Τα νέα μέτρα

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατέψει και τους ανεμβολίαστους πολίτες, οι οποίοι παρά τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων, των νεκρών και των διασωληνωμένων, επιμένουν σθεναρά να μην εμβολιάζονται. Τα νέα μέτρα θα αφορούν -όπως και τα τωρινά- μόνο τους ανεμβολίαστους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ανεμβολίαστοι να μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ μόνο με την επίδειξη αρνητικού rapid test -που μέχρι σήμερα εισέρχονται «ελεύθερα»-, ενώ θα «αποκλειστούν» και από το λιανεμπόριο και θα κάνουν τις αγορές τους μόνο με click away. Επιπλέον δεν αργεί να έρθει η χρήση υποχρεωτικής διπλής μάσκας στα ΜΜΜ, καθώς η πρόταση των ειδικών είναι μάλιστα η μία από τις δύο να είναι FFP ή N95. Παράλληλα εξετάζεται ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και στα κομμωτήρια και σε λοιπές υπηρεσίες -μέχρι σήμερα είναι με την επίδειξη αρνητικού rapid test-, καθώς λόγω των συνθηκών της συγκεκριμένης εξυπηρέτησης είναι αρκετά στενή η επαφή με τον πελάτη. Εφόσον, δοθεί το πράσινο φως τα μέτρα θα εφαρμοστούν από το προσεχές Σάββατο, δηλαδή μια μέρα μετά τη Black Friday.

Κρίνεται από πολλά μέλη της Επιτροπής σκόπιμο τα μέτρα να είναι άμεσα και στοχευμένα έτσι ώστε η κατάσταση τόσο στο «μέτωπο» των κρουσμάτων όσο σε αυτό του ΕΣΥ να έχει ομαλοποιηθεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, που αποτελεί και το μεγάλο crash test. Συγκεκριμένα:

Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους μεικτούς χώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόνο το take away. Επιπλέον, συζητείται ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τα εμπορικά καταστήματα. Θα μπορούν να κάνουν ψώνια μόνο με click away. Τέλος, ως ύστατο μέτρο θεωρείται το rapid test για ανεμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση, η εβδομάδα που διανύουμε θεωρείται κομβική και υπάρχει ακόμη η ελπίδα ότι τα μέτρα σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς θα αποδώσουν. Οικονόμου: Ανοιχτό το να κάνουν rapid test στα σούπερ μάρκετ

Επανερχόμενος στο θέμα των σούπερ μάρκετ ο Γιάννης Οικονόμου υπενθύμισε ότι «έχουμε πάει στην αύξηση των τ.μ. ανά πελάτη» συμπληρώνοντας ότι «δεν νομίζω ότι η υποχρέωση διπλής μάσκας θα προσφέρει». Εξήγησε, δε, ότι το rapid test δεν έχει μπει στα σούπερ μάρκετ γιατί έχουν προϊόντα τα οποία χρειάζεται κάποιος για την επιβίωσή του και για τα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί όπως φάρμακα ή ψωμί. ΚΟΙΝΩΝΙΑ / 23/11/2021, 20:04 Nέα μέτρα με rapid test σε σούπερ μάρκετ, μπλόκο σε κομμωτήρια και click away