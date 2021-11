Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας

Το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα διεξαχθεί 19-21 Νοεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με προσκεκλημένους ομιλητές μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας και της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στο ερευνητικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας. Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Χημείας και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μόνο των προσκεκλημένων ομιλητών και περιορισμένου ακροατηρίου (κατόπιν προσκλήσεως). Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει μόνο προφορικές παρουσιάσεις (διαλέξεις) από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Η έναρξη των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καλούν όλους τους συναδέλφους μέλη-ΔΕΠ και Ερευνητές, φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), μεταδιδάκτορες, και λοιπό κοινό, που δραστηριοποιούνται (άμεσα ή έμμεσα) ερευνητικά σε διάφορα πεδία που άπτονται της Χημείας, να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (live streaming) το Συμπόσιο μέσω του YouTube πατώντας στο σύνδεσμο (link): https://youtu.be/ORHJO__qpTc. Η διαδικτυακή παρακολούθηση παρέχεται στους συμμετέχοντες δωρεάν. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερώσεις για το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα (στην Αγγλική γλώσσα): https://gr-inorgchem.upatras. gr/. Σε αυτό το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα τιμηθούν οι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Ανόργανης Χημείας, κ.κ. Σπύρος Π. Περλεπές (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Θεμιστοκλής Καμπανός (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

1st Greek-German Αutumn School of University of Patras, 08-12/11/2021

«Towards a sustainable teaching and research in lightweight engineering and multi-material design». Πληροφορίες: https://tu-dresden.de/ing/ maschinenwesen/ilk/das- institut/international/daad- bildungsprojekte/autumn- school-of-u-patras-tu-dresden

Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/11/2021 με θέμα: «Αυτοπεποίθηση – Συμπόρευση – Αντοχή»

Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Αυτοπεποίθηση – Συμπόρευση – Αντοχή» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σάββατο 13.11.2021 και ώρα 18.30. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιηθεί η Πατραϊκή Κοινωνία για τις ιδιαιτερότητες των ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού και παράλληλα να παρουσιασθεί το έργο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την Κλινική Αποκατάστασης.





Στις 30 Νοεμβρίου η 3η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας

To Tμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, για δεύτερη συνεχή χρονιά οργανώνει την «3η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη, (ώρα 10:00-15:00), προς τιμή της εορτής του Αγ. Ανδρέα, «Aλιέα» στο επάγγελμα και «Ιεραπόστολο», σύμβολο-λογότυπο του Παν/μίου Πατρών και πολιούχο της πόλης. Η δράση αυτή γίνεται σε συνδυασμό με ανάλογες εκδηλώσεις στη Μεσόγειο και στοχεύει στο να γίνει γνωστή η δραστηριότητα στο ευρύ κοινό μέσα από παράλληλες ενέργειες. Η διοργάνωση υποστηρίζεται έμπρακτα από τον τοπικό Σύνδεσμο Ιχθυοκαλλιεργειών Δυτικής Ελλάδος και από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), η οποία αποτελείται από 23 εταιρείες μέλη, η παραγωγή των οποίων αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Συμμετέχουν με παρουσιάσεις εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, το Παν/μιο Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ (Κρήτης), το Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, την Γεωπονική Σχολή Αθηνών, CMMI – CYPRUS MARINE & MARITIME INSTITUTE. Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού, η εκδήλωση θα γίνει διαδικτυακά και είναι ανοικτή στο κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι 26 Νοεμβρίου στην διεύθυνση [email protected], δίνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και φορέα εκπροσώπησης). Βεβαίωσης συμμετοχής εκδίδεται σε όσους το επιθυμούν, κατά το πέρας της εκδήλωσης αφού το δηλώσουν κατά την εγγραφή τους. Διαδικτυακή Εκδήλωση με σύνδεση (μέσω zoom) στο σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/ meeting/register/tJYld- iqqzwsGtL3-yyAFosq2Cdy76p9aRGr