Στην Πάτρα ο ερμηνευτής και δάσκαλος χοροδράματος, I Wayan Bawa από το Μπαλί της Ινδονησίας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου και την Επιστημονική Ομάδα «Φρύνιχος» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, υποδέχεται για 1η φορά στην Πάτρα τον σπουδαίο ερμηνευτή και δάσκαλο Μπαλινέζικου Χοροδράματος με Μάσκα, I Wayan Bawa, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Διεθνή Σχολή Θεατρικής Ανθρωπολογίας(ΙSTA),με το θέατρο Οντίν και με τον Eugenio Barba.

Ο προσκεκλημένος Μπαλινέζος χορευτής και ηθοποιός είναι όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καλλιτεχνικός διευθυντής και δάσκαλος του Gambuh Desa Batuan Ensemble, μόνιμο μέλος του Theatrum Mundi Ensemble και στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη Eugenio Barba και του ISTA (International School of Theatre Anthropology).

*Ο I Wayan Bawa (Μπαλί) είναι γιος του I Nyoman Sadeg, ενός διάσημου ερμηνευτή του δραματικού χορού με μάσκα, Topeng. Σε νεαρή ηλικία σπούδασε Gambuh, Topeng, Tjalonarang και θέατρο της μαγείας, υπό την καθοδήγηση του I Made Djimat, ενός από τους μεγάλους Μπαλινέζους δασκάλους χορού. Επιπλέον, μαθήτευσε και στην Ακαδημία Χορού στο Ντενπασάρ, STSI, και τώρα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και κύριος δάσκαλος για τους αντρικούς ρόλους του χοροθεατρικού Gambuh Desa Batuan Ensemble. Συνεργάζεται με την ISTA (International School of Theater Anthropology) από το 1995 και είναι μόνιμο μέλος του Theatrum Mundi Ensemble, συμμετέχοντας στις παραστάσεις Ur-Hamlet και The Marriage of Medea σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης θεατράνθρωπου Eugenio Barba.

Ακόμη, από το 2000, ο I Wayan Bawa ταξιδεύει ανεξάρτητα σε όλο τον κόσμο για να παραδώσει εργαστήρια και να παρουσιάσει την performance work demonstration «The Total Actor» που δημιούργησε σε συνεργασία με την Julia Varley.

Δευτέρα, 1/11/2021, 20:30 – Δημοτικό Θέατρο Απόλλων

-Ομιλία του Γ. Σαμπατακάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: "Η έννοια του χοροδράματος στην Ασία".

-Ο πλήρης ηθοποιός του I Wayan Bawa σε παρουσίαση εργασίας

Με την παράσταση (work demonstration) του I Wayan Bawa «Ο πλήρης ηθοποιός- The Total Actor», ο Μπαλινέζος δάσκαλος/master ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το Gambuh, την παλαιότερη μπαλινέζικη μορφή χορο-δράματος, θα επιδείξει τεχνικές φωνής, τραγουδιού, χορού και θεάτρου από το Μπαλί, εισάγοντας τους θεατές στον πλούτο των παραστατικών τεχνών του νησιού και στη σύνδεση τους με τις θρησκευτικές τελετές του.

Το κύριο μέρος της παράστασης θα είναι αφιερωμένο στο Topeng, τον γνωστό μπαλινέζικο χορό μάσκας. Ο ερμηνευτής θα εξηγήσει τα χαρακτηριστικά κάθε μάσκας, κλείνοντας με μια ακολουθία καθορισμένων μοτίβων και αυτοσχέδιου διαλόγου.

Την Τρίτη, 2/11/2021, 10.00 – 12:00 στην Αίθουσα του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας (Παλιό Λιμάνι, δίπλα στο ΚΕΠ)

Εργαστήριο Μπαλινέζικου Χοροθεάτρου με Μάσκα (workshop)

Δωρεάν συμμετοχή.

Στο εργαστήριο/workshop ο I Wayan Bawa θα μυήσει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές του μπαλινέζικου χορού. Ακόμη, θα τους διδάξει κανόνες σύνθεσης και μετατροπής της ενέργειας και θα εκπαιδεύσει τη φωνή των συμμετεχόντων μέσα από τραγούδια και προφορικές ακολουθίες. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη χρήση παραδοσιακών μπαλινέζικων μασκών. Σκοπός του εντατικού workshop είναι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες να γνωρίσουν τις αρχές που διέπουν τον μπαλινέζικο χορό και είναι χρήσιμες για ηθοποιούς, χορευτές και καλλιτέχνες εν γένει, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική τους παράδοση και αισθητική .

Το Εργαστήριο Μπαλινέζικου Χοροθεάτρου με Μάσκα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 2 Νοεμβρίου 2021 στις 10 το πρωί στην αίθουσα του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας στο Παλιό Λιμάνι, δίπλα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

