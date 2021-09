Ποια MTV Awards; Η γύμνια της Μέγκαν Φοξ «καπέλωσε» όλη την απονομή

Η Μέγκαν έδωσε το παρόν με απίστευτα τολμηρό nude dress, από τελείως διάφανο τούλι στο χρώμα του δέρματος, κεντημένο με κρύσταλλα. Mια «statement» εμφάνιση κατά τον αμερικάνικο Τύπο, με στόχο να ξεχωρίσει μεμιάς στη βραδιά με τα ακούσματα του νεαρόκοσμου. Φάνταζε γυμνή, καθώς μόνο ένα αστραφτερό στρινγκ και μια επένδυση στο στήθος κάλυπταν τα επίμαχα σημεία του αγαλμάτινου, πραγματικά αψεγάδιαστου σώματός της. Στα μαλλιά της επέλξε wet look και το μακιγιάζ της ήταν σε γήινους τόνους. Ηταν μια «καυτή» δημιουργία του οίκου Mugler, που εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά στην ίδια εκδήλωση καθώς πέρυσι επίσης είχε πρωταγωνιστήσει με cut out τουαλέτα αυτής της ετικέτας. Ο αγαπημένος της τραγουδιστής, που έχει επαναλάβει πολλές φορές πως εκείνη ήταν η γυναίκα των ονείρων του, δήλωσε τυχερός που την είχε δίπλα του. Γεμάτος piercing με πέρλες στο πρόσωπο φορούσε ένα κατακόκκινο, ολοκέντητο κοστούμι των Dolce e Gabbana. Μάλιστα στα παρασκήνια τσακώθηκε έντονα με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ώσπου να τους χωρίσει το κορίτσι του. (Αντιλαμβάνεστε δεν μιλάμε για κομψότητα αλλά για ξεκάθαρο, αμερικάνικο show off)