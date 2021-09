Style Me Up: Η νέα εκπομπή με την Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Έρχεται το Style Me Up με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.



H εκπομπή που ανανεώνει στιλ και διάθεση, και αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά ομορφιάς, έρχεται στον Alpha να σας μεταμορφώσει! Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάζει και μαζί με τις Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και Ραμόνα Βλαντή υποδέχονται καθημερινά στο πιο style up σκηνικό γυναίκες και άνδρες έτοιμους για αλλαγές! Ηλιάνα; Αλεξάνδρα; Ή Ραμόνα; Ποια από τις τρεις κριτές θα καταφέρει να την εμπιστευτούν και να αναλάβει το makeover? Τη «μεταμόρφωση» των μαλλιών και τον σχολιασμό αναλαμβάνει ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Το τρέιλερ της εκπομπής παραπέμπει στο ξεφύλλισμα ενός περιοδικού μόδας με τις τρεις κριτές να «φωτογραφίζονται» πανέτοιμες για αλλαγές!