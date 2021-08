Το προσφυγικό δράμα «As Far as I Can Walk» θριάμβευσε στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία

Το προσφυγικό δράμα με τίτλο «As Far as I Can Walk» σε σκηνοθεσία Στέφαν Αρσενίεβιτς, κέρδισε το περασμένο Σάββατο 28/8/2021 το κορυφαίο βραβείο στο 55ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι στη γνωστή λουτρόπολη της Τσεχίας, ένα αγαπημένο των σινεφίλ, Φεστιβάλ που πάντα προσελκύει και γνωστούς κινηματογραφικούς σταρ.

Φέτος στο Κάρλοβι Βάρι την παράσταση και τα φλας των φωτορεπόρτερ έκλεψε στην κυριολεξία ο 58χρονος σούπερ σταρ Τζόνι Ντεπ που μάλιστα έκανε πλάκα όπως είδαμε σε τηλεοπτικά πλάνα, και με το μικρόφωνο ενός δημοσιογράφου.

Ήταν σε καλή διάθεση ενώ οι φαν τον αποθέωσαν. Εκτός από τον πολυσυζητημένο Ντεπ που δήλωσε πως το Χόλιγουντ τον μποϊκοτάρει, στο Κάρλοβι Βάρι ήταν και ο 50χρονος σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ίθαν Χοκ, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο του προεδρείου του φεστιβάλ

Η ταινία «As Far as I Can Walk» επαινέθηκε από τους κριτικούς για τη διεξοδική απεικόνιση της πραγματικότητας της ζωής των προσφύγων.

Το φιλμ που κέρδισε τις εντυπώσεις και το κορυφαίο βραβείο της σινεφίλ διοργάνωσης, ήταν συμπαραγωγής Σερβίας/Γαλλίας/Λουξεμβούργου/Βουλγαρίας και Λιθουανίας, με πρωταγωνιστές τον Ιμπραΐμ Κόμα και τη Νάνσι Μένσα Οφέι, και είναι εμπνευσμένο από ένα σερβικό μεσαιωνικό επικό ποίημα. Η ταινία κέρδισε το βραβείο "Κρυστάλλινη Σφαίρα" και χρηματικό έπαθλο 25.000 δολαρίων, το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον 33χρονο Γάλλο ηθοποιό Ibrahim Koma – Ιμπραίμ Κόμα, ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής για τη λυρική φωτογραφία της Γέλενα Στάνκοβιτς,το βραβείο οικουμενικής κριτικής επιτροπής και το βραβείο της κριτικής επιτροπής Europa Cinemas Label.

«Θέλω να κάνω εκατό ταινίες μαζί σου» είπε ο Κόμα κατά τη διάρκεια του γκαλά απονομής των βραβείων παρουσία κοινού στο ξενοδοχείο Thermal, εγκωμιάζοντας τον Αρσενίεβιτς ως σκηνοθέτη που μπορεί να «δει τα πάντα» σε έναν ηθοποιό.

Με στοιχεία και από το ΑΠΕ

Η φωτ. του Τζόνι Ντεπ έχει credit AP και είναι από την ανάρτηση της Daily Mail.