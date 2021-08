Ρόζι Χάντιγκτον: Το outfit που διάλεξε για την ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης

Τις προηγούμενες μέρες επέμεινε στην ίδια παλέτα επιλέγοντας ανδρόγυνο ύφος. Την είδαμε με ριγέ πουκάμισο Toteme και μαύρο καλοραμμένο παντελόνι The Row με αξεσουάρ του αγαπημένου της brand Bottega Veneta αλλά και με μπεζ παντελόνι με πιέτες, λευκό μπλουζάκι και πέδιλα The Row, φορεμένα με χαλαρό λευκό πουκάμισο και μαύρη τσάντα Birkin της Hermes. Με λιτές γραμμές και τέτοια χρώματα η Ρόζι κατορθώνει να δείχνει πάντα φίνα ως οπαδός της σύγχρονης λιτότητας και του διαχρονικού office look που δεν χάνoυν τη θηλυκή τους διάσταση. Το τελευταίο φαίνεται καθώς αποφεύγει τα ριχτά ρούχα ενώ φοράει σχεδόν πάντα τακούνια. Ακόμα και η θήκη του κινητού της είναι από καμηλό δέρμα...