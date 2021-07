Μια θεατρική ιστορία σε δύο σκηνές…. με θεατές… χωρίς…

Άλλωστε, τί θα ήταν μια παράσταση δίχως το κοινό της ;

της Μαρίνας Καραμπούλα Theatrologist / Drama Teacher

Λατρεύω τα τρένα. Είναι ένα ευχάριστο μέσο για να ταξιδέψεις. Για μένα, το τρένο σημαίνει ταξίδι. Μου αρέσει να βλέπω έξω από το παράθυρο και να παρατηρώ τα τοπία, τους ανθρώπους. Εμπνέομαι. Έτσι λοιπόν συνδέω και γω το δικό μου ταξίδι στο θέατρο. Σαν ένα τρένο, που περνάει από ένα σωρό διαφορετικά μέρη, που αλλάζει επιβάτες, αλλά ο προορισμός του είναι άξιος αναμονής. Κάθισα και γω στο παράθυρο του τρένου και ξεκίνησα να εξερευνώ το Λονδίνο, την πόλη όπου κατοικώ τους τελευταίους μήνες.

Το Λονδίνο είναι μια πόλη όπου το θέατρο και οι τέχνες, βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην καθημερινότητα και την κουλτούρα των κατοίκων του. Δε θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που ενώ έκανα βόλτα στην πόλη, βρέθηκα μπροστά στην Theatreland, στο West End που είναι από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Είχα περπατήσει στο κεντρικό Λονδίνο για να το εξερευνήσω σα νέα στην πόλη και δίχως να το καταλάβω, βρέθηκα εκεί που έπρεπε να είμαι.

Τα περισσότερα θέατρα που βρίσκονται εκεί χρονολογούνται από την βικτωριανή και εδουαρδιανή περίοδο. Για μια στιγμή στάθηκα εκεί και συνειδητοποίησα ότι ήμουν μόνη, σε μία πόλη εκατομμυρίων, με τον Covid-19 και το Brexit να είναι τα μοναδικά θέματα που να απασχολούν τις σκέψεις των κατοίκων. Ήμουν μόνη και πατούσα στον δρόμο που τόσοι θρυλικοί καλλιτέχνες παρουσίασαν τις δουλειές τους, ένας από αυτούς και ο Αndrew Lloyd Webber, που πολλά από τα μιούζικάλ του έκαναν πρεμιέρα εκεί. Ήμουν σε έναν δρόμο γεμάτο συναισθήματα.

Αφού άφησα το West End, περπάτησα προς Picadilly Square ως τον τελικό μου προορισμό. Πριν φτάσω εκεί όμως, προχώρησα προς την Leicester Square και χάθηκα στα στενά της China Town. Όλος ο διάκοσμος της κινέζικης συνοικίας με έκανε να καταλάβω ότι βρίσκομαι πλέον σε άλλο μέρος. Τα υφασμάτινα κόκκινα φώτα, οι κινέζικοι δράκοι, το επιβλητικό σήμα κατατεθέν της περιοχής που σε καλωσορίζει εκεί, με έκανε να νιώσω πως βρίσκομαι στην δεύτερη πράξη της παράστασης της οποίας ήμουν η μόνη θεατής και όλα αυτά ήταν τα σκηνικά. Παρατηρώντας τον χώρο, το μυαλό μου έφτιαξε μια μελωδία, κατάλληλη για το θέαμα που είχα μπροστά μου. Ήταν μια θεατρική παράσταση με μοναδική θεατή εμένα.

Το σημείο βέβαια που βρέθηκα έξω από το Her Majesty's Theatre και είδα ότι παίζεται το The Phantom of the Opera, κατάλαβα ότι το ταξίδι μου βρισκόταν εκεί που οι πόρτες κλείνουν και ανακοινώνεται ο προορισμός. Με ένα χαμόγελο στα χείλη μου, πήρα τον ενθουσιασμό μου και συνέχισα να περπατάω σκεπτόμενη πως τουλάχιστον βρέθηκα κάπου που πάντα ήθελα, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες της πανδημίας.

Λίγο καιρό αργότερα, που τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19 χαλάρωσαν, επισκέφθηκα την National Gallery στην Trafalgar Square. Ομολογώ πως δεν έχω βρεθεί σε ένα μέρος που στα δικά μου τα μάτια συνδυάζει τόσες τέχνες μαζί. Μπαίνοντας στο κτήριο, είδα τα ονόματα των Da Vinci, Michelangelo, Boticelli, Van Goh, Monet, Manet. Βλέποντας τα δύο πιο σπάνια έργα του Μηχαήλ Άγγελου, που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, σε έναν χώρο που τους ταίριαζε απόλυτα, ήταν για εμένα ένα δέος. Ο χώρος που στεγάζονται τα έργα τέχνης, είναι μαγικός. Επιβλητικός, ενδιαφέρων, ξεχωριστός, ξεχειλίζει αισθητική, γνώση και ομορφιά. Όλα τα έργα βρίσκονται στη σωστή θέση, με τον κατάλληλο φωτισμό. Ένιωσα ότι βρισκόμουν πάλι σε μια ατέλειωτη θεατρική παράσταση, που με ταξίδευε στον χρόνο, από την ιταλική αναγέννηση, στο μπαρόκ και στα πιο σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ήταν η υπομονή, ο σεβασμός και το ενδιαφέρον του κόσμου. Παρακολουθούσαν όλοι ευλαβικά μια θεατρική παράσταση έργων τέχνης και γίνονταν και αυτοί μέρος της.

Άλλωστε, τί θα ήταν μια παράσταση δίχως το κοινό της;

Στον δρόμο προ την έξοδο σκεφτόμουν πόσο όμορφα έργα είδα. Είναι κομμάτια ανθρώπων που θαυμάζω βαθύτατα και επιτέλους ήμουν και εκεί θεατής.

Η ώρα της επιστροφής, έφτασε και βρίσκομαι στο μετρό να πάρω το τρένο. Κάθομαι με το παράθυρο να βρίσκεται πίσω μου. Αναρωτήθηκα... Τί και αν οι εμπειρίες μας ήταν μια θεατρική παράσταση...

Το δικό μου ταξίδι συνεχίζει με παρέα την τέχνη και το θέατρο και εύχομαι το τρένο αυτό να μην σταματήσει ποτέ να με εκπλήσσει με τους πολλά υποσχόμενους προορισμούς του.